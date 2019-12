Estudio: cómo es el consumidor argentino y cómo deben prepararse las empresas para vender más en 2020

Los argentinos están hiperconectados y eligen el canal para relacionarse con las marcas. Son exigentes, quieren honestidad y transparencia

El consumidor argentino es complejo; si bien tiene una identidad local está plenamente consustanciado con las prioridades y los requerimientos que se observan a nivel mundial.



También en la Argentina surgieron nuevos intereses, otra forma de disfrutar de la vida, y las marcas deben entender esto para poder conversar con sus consumidores desde otro lugar, ofreciendo experiencias que realmente agreguen valor y estén en sintonía con un nuevo "life style".



Las marcas precisan contar con todas las herramientas disponibles para analizar los millones de datos que hablan de sus consumidores, y deben hacerlo con agilidad. Entendiendo el escenario pasado, deben pensar en el futuro con una mirada "consumer-centric", indica un estudio de la División Insights de KANTAR enviado a este medio.

De acuerdo a esta consultora de mercado, el consumidor argentino 2020 está hiperconectado e informado. Se relaciona con el mundo -y con las marcas- en tiempo real a través de dispositivos con acceso a Internet y conexión WiFi.

Es exigente. Sabe lo que quiere. Detecta cuando no le hablan honestamente. Esa "hiperconexión" con el mundo hace que la compra digital sea cada vez más común, tendencia que crece en forma exponencial. Se dio cuenta de que la compra por Internet es más eficiente, disminuye tiempos y costos.

El celular es su principal aliado, es la "pantalla" que lo conecta con amigos, familia, entretenimiento, así como con las marcas y sus propuestas; pero, cuidado, porque "elige" dónde y cuándo recibir esos mensajes.



Las nuevas tecnologías están apalancando el crecimiento de nuevas formas de relacionamiento entre marcas y el consumidor: el marketing auditivo. Si bien todavía no está tan desarrollado en la Argentina, es menester que las marcas se suban a esta nueva ola, con excelentes resultados en otros mercados del mundo.



El consumidor argentino 2020 es consciente sobre la importancia de cuidar el planeta y la salud. Ya no piensa tanto en belleza sino en bienestar, que se relaciona no solo con lo físico sino también con lo espiritual y lo mental, indica KANTAR.



La consciencia del consumidor también está muy relacionada con las nociones de sustentabilidad en los procesos de producción de las marcas, no solo referidos a las materias primas y la forma de fabricar productos sino también en la manera de contratar gente involucrada en esa cadena de producción. El consumidor argentino 2020 sabe que tiene el poder de transformar su entorno para contribuir a crear un mundo mejor. Y va a ejercerlo.



Y, desde luego, las nuevas nociones de género y diversidad ya están instaladas en nuestro consumidor; constituyen dos pilares fundamentales para que las marcas puedan construir una conversación honesta, franca, a partir de un nuevo paradigma.



En cuanto a medios, si bien continúa la convivencia entre el offline y el online, toman preponderancia los "influencers" como líderes de opinión de diversos segmentos de consumidores que se identifican con ellos a partir de distintos puntos de interés. Se trata de una relación basada en la credibilidad, y por eso también a ellos se les exige mucho en términos de honestidad. Las marcas deberán elegir muy bien a los influencers que vayan a "hablar" con este consumidor.



El consumidor argentino 2020 está informado, conectado y sabe que tiene el poder de elegir o rechazar. Las marcas tienen que cuidarlo, comprenderlo y darle lo que necesita en forma ágil y con honestidad, resume la consultora.