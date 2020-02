Diarios, sitios web, Twitter, TV o radio: qué medio eligen los argentinos para informarse sobre noticias políticas

Un estudio muestra la manera en la que personas de distintas edades eligen informarse. Asimismo, revela quiénes son los periodistas más respetados

Los diarios digitales, según una encuesta de la consultora Proyección, pelean el primer lugar en materia de fuente de información política con la televisión.



En un trabajo realizado entre el 3 y el 6 de febrero en el área metropolitana de Buenos Aires, las conclusiones arrojaron que la TV sigue liderando como fuente de información política con en el 30,5% de los usuarios pero que los medios digitales crecieron hasta alcanzar el segundo lugar con el 23,5%.

El ranking lo completan Facebook (14,2%), la radio (13,6%), Twitter (7,5%), diarios y revistas (5,4%) e Instagram (5,3%).



Manuel Zunino, sociólogo director de la Consultora Proyección, explicó a Infobae: "La radio se ubica sobre Twitter, plataforma que consideramos que está sobrevalorada, ya que es un microclima en el que conviven grupos muy politizados, principalmente jóvenes y que en menor medida la usan para informarse, sino para interactuar, discutir y entretenerse. En este sentido, no puede usarse como termómetro del humor social o la opinión pública".



En el rango etario de entre 16 y 44 años, la televisión sigue liderando pero lo hace con el 28,1% de los usuarios, y los diarios digitales tienen 27%. Además, crecen las redes sociales Twitter (13,5%) e Instagram (9,4%) y bajan Facebook (9,9%) y la radio (9,3%).



Sobre esto, Zunino sostuvo: "En la era digital la información es 'on-demand' y de manera inmediata, además permiten surfear por distintos portales y son una herramienta para chequear información frente al peligro de las fake-news".



En cambio, cuando se analiza el comportamiento de los mayores de 45 años, la brecha entre la televisión y los diarios digitales se agranda, aunque ambos siguen ocupando los primeros lugares del podio. A la TV la usan el 32,4% de los usuarios para informarse sobre política mientras que a los portales un 20,8%. Aquí vuelven a subir Facebook (17,6%), la radio (17%) y los diarios y revistas (7,5%) y bajan Twitter (2,8%) e Instagram (1,9%).



El estudio también se centró en la credibilidad de los periodistas. En el 2019 quien lideró el ránking fue Gustavo Sylvestre, conductor en C5N y Radio 10. Lo siguieron Nelson Castro, Víctor Hugo Morales, Marcelo Longobardi y Luis Novaresio.



"En términos generales se suele decir que los medios y los periodistas perdieron credibilidad: lo que no es completamente cierto. Todos son creíbles, pero para su público. La gente confía mucho en algunos periodistas y desconfía mucho de otros", continuó su análisis Zunino, quien advirtió que "el periodismo político no escapa a la polarización y está super-cruzado por la grieta".



Zunino concluyó diciendo que hay un "sesgo de confirmación", es decir, que "las personas están sesgadas hacia la confirmación de sus creencias existentes".

"Confían en el que piensa parecido y desconfían completamente del otro. El que confirma sus opiniones previas dice la verdad y el que no miente. Esto tranquiliza mucho a las personas, les permite seguir con sus rutinas cotidianas livianamente y le ahorra algunos problemas emocionales", sentenció.