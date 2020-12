El verdadero origen de Papá Noel: ¿Lo creó la Coca-Cola?

La base de esta figura está forjada en un personaje histórico: San Nicolás de Bari, un obispo cristiano que vivió entre los siglos III y IV

Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, Father Christmas, Père Nöel, Babbo Natale, Viejito Pascuero. Con todos estos nombres es conocido uno de los personajes centrales y más mercantilizados de la Navidad, cuya imagen estandarizada es reconocida por todo niño y adulto de cualquier parte del mundo. Una figura que a diferencia de lo que sostienen las creencias populares, ha sido moldeada paulatinamente a lo largo de los últimos 200 años para acomodarla a las circunstancias coyunturales y forjarle su enorme popularidad.

La base de Papá Noel (o Santa Claus) está forjada en un personaje histórico: San Nicolás de Bari, un obispo cristiano que vivió entre los siglos III y IV en la región de Licia, actualmente Turquía. En torno a su figura han surgido varias historias y leyendas que narran sus bondades con la gente pobres.

Una de ellas, la más extendida, cuenta que un padre de origen humilde tenía tres hijas que no podía casar por no poseer la dote necesaria, lo que era sinónimo de vergüenza para su familia. Enterado de esto, San Nicolás dejó a escondidas bolsas con monedas de oro para cada una de las jóvenes, tirándolas por una ventana y cayendo sobre los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea. De ahí surge el mito de que no puede ser visto.

¿Cómo se transformó en Santa Claus?

Alrededor del siglo XVII, inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, actual Nueva York, donde llevaron sus costumbres y mitos, incluyendo la celebración de Sinterklaas (San Nicolás, en neerlandés), que conmemora a su patrono entre el 5 y el 6 de diciembre.

En 1809, el escritor Washington Irving escribió la novela satírica "Una historia de Nueva York", en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Unos años más tarde, en 1823, el poeta Clement Clarke Moore publicó un poema donde forjó buena parte del actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving.

Sin embargo, cuarenta años después, Papá Noel/Santa Claus adquirió su actual fisonomía de gordo barbudo y bonachón que se muestra simpático y generoso con los niños, gracias al dibujante alemán Thomas Nast que diseñó este personaje para sus tiras navideñas en la revista Harper's Weekly.

Nast se basó en las vestimentas de los obispos europeos de su época para crear al 'Santa' más famoso del mundo y tan distinto a su predecesor. De hecho, este personaje fue tan arrollador que pronto apareció en cuanta revista de niños salía publicada, lo que le granjeó una gran popularidad.

Durante años se dio como válida la versión que la imagen actual de Santa Claus era basada en un pedido de Coca Cola

El papel de Coca-Cola

De hecho, durante muchísimo tiempo se dio como válida la versión que la imagen actual de Santa Claus era obra del pintor Haddon Sundblom, a quien la empresa Coca-Cola le encargó en 1931 remodelar la figura de Papá Noel para hacerlo más "humano y creíble".

Sin embargo, 'Santa' ya aparecía con sus características actuales no solo en las ilustraciones de Nast sino además en las publicaciones de la revista Puck de finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que queda descartada la versión 'anticapitalista' de la creación del benefactor de la Navidad.

En cuanto a la entrega de regalos, al principio el día escogido era el 6 de diciembre, día de San Nicolás. Incluso en otros países se acompañaban con representaciones teatrales, como en España. A finales dei siglo XIX se juntaron la mayoría de las tradiciones y se trasladó el evento a la víspera de Navidad. Aunque hay numerosos lugares donde continúa la tradición el 6 de diciembre.