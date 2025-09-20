Yamaha, una de las empresas líderes del sector, presentó un plan de ahorro para motos 0KM tanto de su marca como el de otras empresas

Yamaha presentó un plan de ahorro para comprar una moto y promete ser una alternativa que vuelve a pisar fuerte. La misma permite acceder a motos 0km de distintas marcas, con cuotas accesibles y sin interés.

Este consiste en el plan Tu Moto Ahorro

Se trata de una modalidad de financiación que le permite a los usuarios acceder a una moto nueva con cuotas mensuales que parten desde los $100.000 y montos de financiación que llegan hasta los $5.000.0000.

El plan Tu Moto Ahorro funciona como un sistema de ahorro programado. Las personas interesadas se suscriben a un grupo de 120 personas y pagan una cuota mensual en pesos, sin interés. Cada mes se realizan dos adjudicaciones por grupo, mediante sorteo o licitación.

Una vez que se adjudica el crédito, el suscriptor puede elegir la moto 0km que desea comprar entre un listado de marcas y modelos disponibles en la red de concesionarios oficiales. La elección se realiza según el stock vigente al momento de la adjudicación.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2021, hasta el momento en el que se redactó la presente nota, Yamaha Motor Plan Argentina se consolidó como la única terminal de motos en el país que ofrece oficialmente esta herramienta de ahorro.

Todos los planes cuenta con una duración de 60 meses y su comercialización se realiza de forma exclusiva a través de la red de concesionarios oficiales Yamaha.

Los modelos disponibles para financiar tu moto con un plan ahorro

Además de los modelos Yamaha como FZ 25 y XTZ 125, el plan permite optar por motos de otras marcas habilitadas. La disponibilidad puede variar según el concesionario, por lo que es recomendable consultar directamente en los puntos de venta adheridos.

Requisitos y beneficios para acceder al plan Tu Moto Ahorro

Para poder suscribirte al plan Tu Moto Ahorro, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 68 años

Presentarse en un concesionario oficial Yamaha, completar la solicitud y abonar la primera cuota

Registrarse en www.yamahaplan.com.ar para seguir el estado del plan

Recibir los cupones de pago mensualmente por email o descargarlos desde el sitio web o el concesionario

Cabe mencionar que, en el caso de personas jurídicas, se debe presentar documentación societaria respaldatoria y acreditar la personería jurídica. Con respecto a las ventajas más destacadas del Plan Tu Moto Ahorro se encuentran:

No se necesita ahorros previos: se abona el 100% de la unidad en cuotas

Existe la posibilidad de transferir o vender el plan en cualquier etapa

Opción de cambiar el modelo suscripto según disponibilidad

Cancelación anticipada sin gastos administrativos: se puede pagar en menos tiempo del estipulado

Cuotas congeladas una vez abonadas: no se modifican a pesar de que cambie el valor del modelo

¿Cómo se compone el valor de la cuota?

El valor de la cuota mensual para adquirir una moto se compone de los siguientes aspectos:

Cuota pura: valor del modelo dividido por el plazo del plan

Derecho de adhesión: se abona en las cuotas 1, 2 y 3

Gastos administrativos: 0,23% mensual

Seguro de vida: 0,065% mensual desde la cuota

Impuestos y tasas: según jurisdicción

Seguro de la moto: se elige al momento de la adjudicación y se paga junto con la cuota

Flete y patentamiento: se abonan por separado al momento de recibir la moto

Por último, es importante tener presente que se puede optar una moto de la marca Yamaha como de otras marcas habilitadas por la empresa.