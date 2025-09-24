El Gobierno ratificó que en octubre se pagará el bono previsional de $70.000, destinado a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre 2025 todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones previsionales recibirán un incremento en sus haberes. El ajuste surge del Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024, que establece aumentos mensuales de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En esta oportunidad, el incremento corresponde al 1,9 % registrado en agosto, que impactará en los haberes a cobrar a partir de octubre.

Montos de jubilaciones y pensiones en octubre

Con la aplicación del aumento, los valores de las jubilaciones y pensiones de ANSES quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $326.304,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $261.016,96

Pensiones No Contributivas (PNC) : $228.381,85

Jubilación máxima: $2.195.498,72

Quiénes cobran el bono de $70.000

El Gobierno ratificó que en octubre se pagará el bono previsional de $70.000, destinado a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen la suma de la jubilación mínima más el valor del bono.

De esta manera, los montos finales con refuerzo serán:

Jubilación mínima : $396.304,88

PUAM : $331.016,96

PNC: $298.381,85

El bono se acredita de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre

El calendario de pagos de ANSES octubre 2025 será informado oficialmente en los próximos días, aunque la modalidad seguirá siendo la habitual: acreditación directa en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario.

Se recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios en mi ANSES para evitar demoras en la acreditación de los haberes y del bono extraordinario.

Cómo iniciar un trámite previsional en ANSES

Quienes estén próximos a jubilarse o deseen iniciar un trámite deben presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Formulario P.S. 6.18 "Solicitud de prestaciones previsionales"

Historia laboral, consultable en mi ANSES

Si existen períodos laborales sin registrar, será necesario reunir pruebas como recibos de sueldo, certificaciones de servicio, afiliación a obra social o declaraciones juradas.

En el caso de las mujeres, es posible sumar años de aportes mediante el programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, presentando partidas de nacimiento de los hijos, sentencia de adopción o Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de corresponder.

Pasos para iniciar el trámite de jubilación

Revisar aportes: ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la Historia Laboral. Reunir documentación: juntar DNI, formulario y respaldos de aportes. Solicitar turno: gestionar desde la web de ANSES el turno en la oficina más cercana. Presentarse el día asignado con todos los documentos para dar inicio al trámite.

Jubilación con 30 años de aportes: cuánto se cobra

Los jubilados que cumplen con los 30 años de aportes exigidos acceden al haber calculado sobre el promedio de los últimos 120 salarios actualizados (10 años de aportes sin incluir aguinaldo).

Además, quienes superen los 30 años reciben un incremento del 1% por cada año extra trabajado, hasta un máximo de 15% (equivalente a 45 años de aportes).

En todos los casos, si el cálculo resulta inferior al haber mínimo vigente, el beneficiario cobrará la jubilación mínima garantizada por ANSES.

Cabe recordar que la moratoria previsional permitió en años anteriores regularizar años faltantes de aportes, posibilitando que muchas personas accedan a una jubilación mínima.

El esquema de movilidad mensual, basado en la inflación, asegura actualizaciones constantes, aunque los montos siguen dependiendo de la evolución de los precios y de la política de refuerzos aplicada por el Gobierno.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro y realizar trámites a través de la página oficial de ANSES, manteniendo actualizados sus datos para evitar inconvenientes.