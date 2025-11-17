El Gobierno redefine la fiscalización de motos y cuatriciclos importados con arancel cero, con auditorías más estrictas y nuevos costos para empresas

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía publicó este lunes la Resolución 490/2025, mediante la cual se redefine y fortalece el sistema de fiscalización de las empresas que importan motocicletas, cuatriciclos y otros vehículos similares que lleguen al país en estado desarmado o incompleto bajo el beneficio de alícuota 0%, siempre que los componentes utilizados en el ensamblaje provengan de producción nacional, garantizando así que el régimen siga incentivando la industria local y la utilización de partes fabricadas en el país.

El régimen, previsto en los decretos 81/2019 y 460/2023, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. El objetivo del Gobierno es reforzar el seguimiento de estas importaciones, garantizando que los beneficios arancelarios se apliquen a compañías que efectivamente ensamblen y utilicen partes locales.

Nuevas responsabilidades y auditorías

Según la resolución, la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Productiva, será la encargada de supervisar las plantas de ensamblaje y, cuando corresponda, los proveedores locales. Además, podrá celebrar convenios con entidades públicas con capacidad técnica para colaborar en las auditorías, ampliando los mecanismos de control existentes.

Las empresas deberán seguir presentando declaraciones juradas anuales que acrediten el cumplimiento de los requisitos, mientras que la autoridad podrá realizar inspecciones y requerir documentación adicional de manera directa o mediante organismos terceros.

Pagos en pesos y según cotización del dólar: así se regulan las importaciones

La resolución también establece nuevos costos administrativos:

Para importaciones bajo el Decreto 81/19 , las empresas abonarán un 1,5% sobre el monto de los derechos de importación que corresponderían sin el beneficio.

, las empresas abonarán un que corresponderían sin el beneficio. Para las incluidas en el Decreto 460/23, el pago será del 1% de los mismos derechos.

Sendos pagos tendrán que efectuarse en pesos mediante la plataforma e-recauda, utilizando la cotización del dólar billete del Banco Nación del día hábil anterior como referencia.

Reforzando la transparencia y la uniformidad

La resolución faculta a la Subsecretaría de Gestión Productiva a elaborar un "Manual de Buenas Prácticas de Auditoría", que unificará criterios para todas las inspecciones, asegurando un control más homogéneo y eficiente de las empresas adheridas a los regímenes.

Asimismo, la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial podrá consultar cámaras sectoriales, solicitar documentación extra y realizar inspecciones directas o a través de terceros según lo requiera cada caso, incluyendo revisiones más detalladas de los procesos de ensamblaje, la trazabilidad de las piezas locales y la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los decretos vigentes.

La Resolución 490/2025 lleva la firma de Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, marcando un nuevo capítulo en la fiscalización del sector automotor liviano y de vehículos similares.