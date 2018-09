Rock y Negocios Metallica lanza su propia línea de relojes y un whiskey

La banda de metal amplía su gama de productos que ofrecerá en el e commerce oficial. El whiskey fue elaborado con un proceso de música en baja frecuencia.

La banda de rock Metallica anunció que lanza su primera línea de relojes y un whiskey exclusivo que se ofrecerá por medio de su e commerce oficial. Los relojes estarán disponibles a partir de la segunda semana de septiembre.

Los accesorios fueron desarrollados por la marca Nixon, quién dió soporte de diseño a empresas como Warner o Disney. En esta ocasión, inaugura su rama musical con la banda de rock.

Los precios de los relojes oscilan entre los u$s125 y los u$s750 y cuentan con tipografías y estampas temáticas relacionadas a sus discos: ...And Justice For All, Black Album, Seek & Destroy, Ride The Lightning, Kill’em All, Master of Puppets y Sanitarium, entre otros.

Relojes Metallica by Nixon

Añejar un sonido

Por otro lado, la banda liderada por Lars Ulrich y James Hetfield también confirmó el lanzamiento del whiskey Blackened. La bebida que prepararon junto al ingeniero químico Dave Pickerell aspira a ser una combinación única de alcoholes de todo Norteamérica.

De acuerdo al comunicado de prensa oficial, este whiskey “es una combinación de sabores tan intensa como los sonidos de la banda“. La frase no es solo un relato poético. Para su fermentación se utilizó una señal de frecuencias muy bajas con la intención de que dentro de los barriles el líquido creara pequeñas olas que, a su vez, genere una interacción molecular que libera sabores y olores específicos de la mezcla.



Pickerell se inspiró en el sonido para manipular al whiskey mientras trabajaba como profesor de química en West Point. La bebida se compone de bourbon, centeno y whisky añejado en barriles negros de brandy. El primer lote de este whisky será de tan sólo 5 mil botellas, las cuales vendrán acompañadas de un playlist que estará disponible en blackenedwhiskey.com, Spotify y Apple Music.



“Queremos mostrar al mundo, y en este caso especialmente a los conocedores del whisky, cuán seriamente tomamos este esfuerzo.Obviamente no estamos simplemente pegando una etiqueta de Metallica en un whisky mediocre preexistente, sino que hemos estado trabajando en esto durante los últimos años y supervisando cada detalle, desde la primera idea hasta su primer sabor, con una precisión cuidadosa”, menciona el comunicado de Metallica.