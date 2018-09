Datos privados Denuncian a Google por comprar datos de Mastercard para espiar a los compradores

La empresa enviaría publicidad relacionada a los usuarios de la tarjeta internacional. Las empresas no lo confirman y tildan de falsa la información.

Según un informe de Bloomberg, Google habría comprado los datos de los usuarios de la tarjeta Mastercard con el fin de coordinar publicidad de acuerdo a las compras realizadas. Crece el temor por el tráfico de datos y sobrevuela el fantasma de Facebook.

Por el momento, esta noticia solo afecta a los usuarios de los Estados Unidos ya que la empresa de Mountain View apuntaría a los hábitos de compra de aquellos usuarios según indica la investigación periodística.

Por otra parte, la información que surge al respecto es que los datos que se entrelazan son los de las compras realizadas de manera offline. El medio asegura que habría tomado más de cuatro años llegar a esta acuerdo millonario que lleva por lo menos 12 meses activo. Aunque ni Google, ni Mastercard anunciaron públicamente esta asociación.

La situación aún circula por zonas legales grises debido a que las empresas aún no notificaron a los usuarios estadounidenses y según operadores de tarjetas, la información que posee Mastercard es relativamente anónima. La fisura en lo legal, se encuentra en el sistema de cómo opera tanto los datos como la política de la tarjeta.

Google apuntaría a un modelo publicitario a medida para empresas de consumo con tarjeta de crédito en donde busca captar público offline demostrando a sus sponsors que también tiene capacidad de atacar comercialmente a las tiendas físicas.

El año pasado, la empresa que forma parte del paraguas de Alphabet, anunció un servicio llamado Store Sales Measurement en el que decía tener acceso a cerca del 70 % de las transacciones de tarjetas de crédito y débito de Estados Unidos mediante acuerdos con terceros. Eso, para Bloomberg, podría significar que la empresa tiene acuerdos que implican a todos los usuarios de tarjetas y ese porcentaje corresponde con los tienen cuentas de Google.

Ante la investigación de Bloomberg, Mastercard emitió un comunicado tildando la información como falsa: "Esta noticia que se ha lanzado a los medios de comunicación es falsa. Debido a la forma que tiene de operar nuestra red, desconocemos los artículos que un consumidor puede adquirir en cualquier tienda, ya sea física o digital. No facilitamos ningún dato personal o información sobre transacciones personales ya que cumplimos con las expectativas de privacidad que tienen los consumidores y comerciantes de todo el mundo. De hecho, al procesar una transacción, podemos ver el nombre del minorista y el importe total de la compra del consumidor, pero no los artículos específicos.



El servicio de medición de medios de Mastercard proporciona a los comerciantes y a sus proveedores una medida de la efectividad de las campañas publicitarias. De este modo, los comerciantes nos envían información sobre la campaña publicitaria que han desarrollado —como las fechas de inicio y finalización— y Mastercard les facilita una evaluación de las tendencias de gasto dentro de esa franja.



Así, con este servicio sólo ofrecemos a los comerciantes y sus proveedores tendencias basadas en datos anónimos, como el precio medio de un artículo y el volumen de venta del comerciante. No facilitamos información que rastree, publique anuncios o incluso mida la efectividad publicitaria relacionada con los consumidores particulares".

Tomar precauciones

Aunque actualmente, los usuarios afectados serían los de Estados Unidos, es mejor tomar medidas preventivas y desactivar esta clase de seguimientos. Para hacerlo, debemos acceder a nuestra cuenta de Google, entrar en “Mi actividad” y buscar en la columna que aparecerá a la izquierda, el menú “Controles de la actividad de tu cuenta”.



Una vez ahí, para evitar estos rastreos, tendremos que desactivar la opción “Actividad web y de aplicaciones”.



Esta es precisamente la misma opción que debemos desactivar si no queremos que Google pueda hacer uso de los marcadores de geolocalización y la información generada a partir de búsquedas y otra actividad, algo que no podía conseguirse al desactivar el historial de ubicaciones.