Steve Wozniak El cofundador de Apple opina desde afuera: “El próximo gran producto debería ser el iCar sin conductor”.

Confesó que la leyenda del garage y Apple es mentira, predijo el futuro de la empresa más valuada del mundo y habló de su nuevo proyecto.

Si hay algo innegable en la trayectoria de Steve Wozniak es su capacidad y su creatividad. Él sólo, fue el creador de el disco floppy, la memoria externa, la pantalla a color y dio los primeros pasos para fundar la computadora personal.

Los tiempos pasan pero “The Woz” sigue siendo un referente en Silicon Valley. Desde su conocimiento, su aprendizaje o simplemente su mirada.

El futuro de Apple según Woz

La empresa que logró quebrar toda barrera pensada en lo que a emprendimientos e innovación se hable, parece tener un gran desafío para los próximos años: el de seguir innovando.

Para Steve Wozniak, el problema no surge ahí. Cree incluso, que Apple cuenta con un abanico de alternativas que pueden ser muy interesantes, pero hace una pausa en un proyecto puntual: el iCar.

El vehículo inteligente de la empresa de Cupertino es un proyecto secreto pero a vivas voces. En los últimos meses, la empresa contrató a varios ex Tesla sin justificar el porque, aunque todos se imaginan las razones.

Para Wozniak el vehículo autónomo y eléctrico de Apple tiene que ser para todo el mundo. “Debe ser accesible en cuanto a su precio”, comentó en una entrevista ofrecida a Bussines Insider. “El que tiene un millón de Dólares, se puede comprar un auto que vuele un poco”, dijo de manera irónica el directivo honorífico de Apple.

Una de las particularidades que resalta Wozniak, es que Apple se caracterizó en diseñar o lanzar productos para todos y no segmentarlos. Por eso, recomienda que el supuesto proyecto de vehículo sea concebido de la misma manera.

“¿Qué me gustaría ver en el coche autónomo? Me gustaría que se maneje solo, sin necesidad de volante, y no veo que eso vaya a suceder pasado mañana. Espero que, como ocurrió con el iPhone, el Apple Car sea tan diferente, tan por encima de lo que está haciendo la competencia, que se transforme en un paso adelante”, agregó Woz e imaginó: “Incluso nuestro Apple II superó a la competencia en años, logrando cosas que no pensabas que eran posibles. Por eso espero que Apple lance, quizá, el primer coche autónomo sin volante, en el que realmente puedas meter a un niño de cinco años y mandarlo al colegio".

Predicciones 2075

No se trata de un libro de Horangel ni del horóscopo a largo plazo. Steve Wozniak dio algunos detalles de lo que se imagina que sucederá de cara al futuro de la tecnología y la relación con la humanidad.

Para el gurú de Silicon Valley, el futuro tendrá ciudades en el desierto por el alto crecimiento demográfico. Personas que necesitarán trajes especiales para tolerar el calor y poder desarrollar su vida normalmente.

Con respecto a la conquista de Marte, Woz está convencido que para el año 2075 habrá una colonia instalada en el planeta rojo. Eso si, no tiene claro si habrá convivencia con otros tipos de vida.

Por el lado de la inteligencia artificial, el cofundador de Apple apuesta a que van a ayudar a descubrir facetas de la humanidad que permanecen ocultas hasta ahora, sumado a espera el uso de esta tecnología en la medicina o la educación.

La participación en el mundo de las criptomonedas

"Es la primera vez que participo en una empresa de blockchain. Nuestro enfoque no es como una nueva moneda, o algo falso donde un evento lo hará subir de valor. Es una acción en acciones, en una empresa. Esta compañía está trabajando con inversores de una gran trayectoria en negocios como real state en Dubai", explica Woz en plena conferencia Chain XChange de Las Vegas.

Fue el anuncio de cara a su participación en una empresa ligada a los Blockchains y mostró el entusiasmo sobre esta actividad: "Es tan independiente. Es algo así como Internet cuando era completamente nuevo. Me sorprendió la tecnología que hay detrás. Me he encontrado con personas que trabajan en bienes raíces, otros con apps del estilo de Uber, todo lo que tenemos en nuestra vida, especialmente en transacciones. Todo lo que transmiten, para mí, tiene valor. Algunas personas pueden ver el valor, lo que me recuerda mucho a los primeros días de Internet".

La empresa es EquiChain, una iniciativa fintech con sede en Londres. Esta startup presentó en su momento, un prototipo de trabajo de una solución impulsada por Blockchain para los mercados de capitales, lo que promete potenciar la eficiencia del mercado y mejorar el acceso de los inversores a mercados emergentes y fronterizos.



Fundada en 2015 por su CEO, Nicholas Bone, ex banquero que trabajó en el Banco de Inglaterra, el Deutsche Bank, el BNY Mellon y, más recientemente, en el Standard Chartered PLC, EquiChain está construyendo una plataforma global de infraestructura de mercados de capital.

“Apple nació en un garage”. Incorrecto.

Sea por el boca a boca o por las películas y documentales referidas a la creación de Apple, con el paso del tiempo se agigantó la figura de la creación de una mega empresa en el fondo de una cochera.

Para Wozniak no fue así y aclaró el motivo: "Nunca diseñamos nuevos productos en el garage. Es una historia inventada. Steve Jobs creó una parte del negocio en su habitación. El garage, éramos nosotros. Teníamos que utilizar lo que fuera posible para hacer dinero".



"Yo hacía la parte tecnológica y Steve se encerraba en su cuarto a hablar por teléfono para hacer las ventas", aseguró The Woz.

Los tiempos del inicio de la compañía son una reliquia para Steve Wozniak en donde recuerda: "Extraño la época anterior a la fundación de Apple. La mejor parte era hablar de todas aquellas cosas que íbamos a hacer juntos, e incluso, del inicio de Apple. Él (Jobs) era muy respetuoso y afectivo conmigo".

En el libro iWoz, reconoce de todas maneras, su relación de idas y vueltas con Steve Jobs y su particular manera de ser.

Steve Jobs y Steve Wozniak juntos.

En la versión de la película Jobs (protagonizada por Ashton Kutcher) o en diferentes documentales que homenajeaban a Steve y a su compañía, se hizo énfasis sobre cómo fue el fallecido cofundador quien llevó a Wozniack a un evento para aficionados de la computación llamado Homebrew Computer Club, pero Woz aseguró que, en realidad, fue al revés.



"Mi gran idea fue notar que podía hacer mi propia computadora conectandola a un televisor, a bajo costo. Yo era parte de un club de gente que tenía ese hobby y yo llevé a Steve Jobs a ese club donde nació todo. No crean en las películas. No fue él quien me llevó. ¡Yo era la estrella!", relata jocosamente Woz.

Si bien todo parece ser la palabra de Wozniak contra la palabra de Jobs, otra de las cosas que su libro hace mención es que la creación de la computadora personal, no fue compartida sino que fue primero probada por Woz y posteriormente, analizada y “comercializada” por Jobs.

“Es muy difícil describir la sensación cuando algo funciona a la primera. Eran las 10 de la noche. Durante las dos horas siguientes me dediqué a teclear e introducir datos en la memoria, visualizando en pantalla para asegurarme de que estaban ahí. En ese momento no me di cuenta pero aquel domingo 29 de junio de 1975, fue fundamental. Era la primera vez en la historia que alguien escribía en un teclado y veía el resultado en pantalla delante de sus ojos", comentó en su libro.