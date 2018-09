Pone foco en la educación El hombre más rico de China y cofundador de Alibaba, Jack Ma, se retira de la compañía

El líder dijo que esto no es el final, sino el principio de una nueva era, ya que dedicará más tiempo y dinero a las acciones con fines educativos

El cofundador y consejero delegado del gigante de comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, aseguró que se retirará de su puesto el próximo lunes para dedicarse al desarrollo de la educación de manera filantrópica.

En una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, el magnate afirmó que su distanciamiento de Alibaba no es el final, sino "el principio de una era", y señaló que va a dedicar más de su tiempo y su fortuna en educación. "Me encanta la educación", subrayó el magnate.

Ma era profesor de inglés antes de fundar en 1999 la compañía, valorada ahora en unos u$s420.000 millones y que ha transformado la manera de comprar del pueblo chino.

Alibaba ha convertido a Ma en el hombre más rico de China, con unos u$s40.000 millones y también en uno de los más venerados por sus compatriotas, muchos de los cuales han colgado en sus hogares retratos del empresario.

El líder se retira de su puesto en un momento en el que la pujanza de la economía china ha comenzado a complicarse, con una ralentización del crecimiento y una mayor deuda, además de unas disputas comerciales con EE.UU. que se han intensificado en los últimos meses.

El empresario, que permanecerá en el consejo de dirección de Alibaba, cumple precisamente 54 años el próximo lunes, el día de su retirada, que también coincide con el Día del Profesor en China.

La jubilación de Jack Ma es la primera de una generación de empresarios chinos que han hecho fortuna utilizando la red como herramienta, una decisión inusual puesto que muchos magnates de su país permanecen en sus puestos durante muchos años.

La decisión de Ma podría afectar a la industria de la venta por internet de China, que se ha visto golpeada en la última semana con la detención la semana pasada en EE.UU. de Liu Qiangdong, fundador del gigante de venta online JD.com, acusado de violación, aunque posteriormente fue puesto en libertad y regresó a China.

La salida de Ma completa un proceso de transición hacia otros directivos de la empresa, después de haber cedido el puesto de director ejecutivo en 2013.