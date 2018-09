Nueva York Amazon Go abrirá sus puertas en la gran manzana

La empresa de Jeff Bezos abre una nueva sucursal de sus supermercados inteligentes. El modelo innovador ya tiene tres tiendas en Seattle.

Amazon anunció este viernes que planea abrir su primera tienda Amazon Go en Nueva York, ampliando el negocio más allá de Seattle, donde tiene sus oficinas centrales.



El modelo de tiendas Amazon Go, que no tienen cajeros y permite a los clientes comprar cosas con la ayuda de una aplicación en el teléfono móvil, es considerado por muchos un concepto que puede cambiar el negocio minorista.



"Planeamos abrir Amazon Go en Nueva York", dijo un portavoz de Amazon, sin detallar cuándo se produciría esa apertura.



Los clientes tienen que escanear un código QR de su aplicación en el teléfono para ingresar a la tienda. Una vez dentro, cámaras y sensores registran lo que cada uno elige de las estanterías y lo que vuelven a colocar en ellas.



Cuando los clientes abandonan la tienda, Amazon les factura la compra a las tarjetas de crédito que ellos han registrado.



En enero, la compañía abrió su primera tienda de este tipo en Seattle y ahora tiene tres en esa ciudad. En mayo se dijo que había planes de ampliar la operación a Chicago y a San Francisco.