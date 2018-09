Causa de los cuadernos Pescarmona, Ceo de Impsa: "Respeto mucho a Bonadio, pero conmigo se equivocó"

El directivo se refirió a la diferencia que tuvieron en la misma causa con Techint, de Paolo Rocca, ya que este último nunca fue citado a declarar

Enrique Pescarmona, el CEO de Impsa y uno de los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos, dijo que: "Respeto mucho a Bonadio y lo que hace, pero conmigo se equivocó, qué quiere que le diga".



También se refirió al trato que tuvo su empresa y la diferencia, en la misma causa, con el trato que recibió Techint, de Paolo Rocca, ya que este último nunca fue citado a declarar y sí lo hizo un directivo.



“¡Pregúntele a los jueces! Es evidente que Vaca Muerta, para Argentina, es estratégico. Es la solución del problema energético de la Argentina, el cual lo tenemos gracias a los señores K”, dijo en una entrevista en diario Perfil.



También aclaró que él no se presentó a la requisitoria del juez Bonadio y sí lo hizo el ex CEO de Impsa, Francisco Valenti, “porque tenía una reunión fijada con el ministro malayo que no se podía cambiar de fecha”.



“Francisco Rubén Valenti estuvo detenido varias semanas antes de que usted se presentara a declarar. ¿Por qué no lo hizo antes, ahorrándole ese tiempo de presión, como hizo Calcaterra con el ex CEO de Iecsa?”, le preguntaron.



“Valenti no era CEO, era el vicepresidente de la compañía. Se ocupó 18 años de Asia. Es un gran trabajador y un tipo de primera. Tenía una reunión fijada con el primer ministro malayo que no se podía cambiar para el viernes 4 de octubre. Rubén, que es muy testarudo, quería declarar que no era culpable. No había forma de convencerlo, hasta que yo llegué. Rubén Valenti es un tipo fantástico, trabajó toda su vida como un negro. Es un trabajador incansable. Se levanta a las 7 y trabaja hasta las 12. Es muy insistente y a veces se pasa”, respondió Pescarmona.



Respecto del caso Techint, señaló: “Es fantasy fiction. Yo no sabía qué quería hacer Valenti, porque estaba lejos y enfocado en conseguir otros contratos. Ir a Malasia a mi edad no es fácil. Hay 12 horas de diferencia".



“¿Encuentra una diferencia en el caso de Techint y el suyo? En el caso de Techint alcanzó con que fuera Betnaza y en el caso de Impsa tuvo que ir usted”, le pregunta el periodista.



“No sé si era necesario o no. Lo hice porque creo que siempre el presidente de una compañía es el último responsable. No se puede juzgar a los otros porque es fantasy fiction. Yo no soy quién para juzgar a nadie. Techint es una gran compañía, Paolo Rocca es un gran empresario”, explica el CEO.



Respecto a la pregunta de si “confía en un juez como Bonadio, que fue parte de la famosa servilleta de Corach, y un fiscal como Stornelli, que fue ex funcionario de Scioli”, el empresario señaló: “Creo en la Justicia. Quiero una Justicia independiente. Es la única que funciona en un país como la gente”.