Nuevas inversiones YPF anuncia una millonaria asociación con Petronas en Vaca Muerta

La inversión será dada a conocer por el mismo presidente Mauricio Macri. Será de entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares

El gigante petrolero malayo Petronas tenía un principio de acuerdo con YPF para un desarrollo en Vaca Muerta. Se firmó hace cuatro años y era para distintas etapas de "pilotos".

Te puede interesar Una empresa energética sale a buscar fondos para financiar planes de expansión

Pero ahora van por más, y el Gobierno, junto con la petrolera, anunciarán hoy que ampliarán su entendimiento.

En esta etapa, pasarán del nivel de "pilotos" al desarrollo de pozos a escala, con una inversión que rondará entre los u$s1.500 millones y u$s2.000 millones, según estimaciones del mercado.



En el Gobierno estaban celebrando la organización del G-20 y también había satisfacción con la rebaja en los precios de los combustibles que hizo YPF, que fue la única del año. En esa seguidilla, hoy se preparan para el anuncio de una inversión multimillonaria, que será la de Petronas con YPF.

Al presidente Mauricio Macri le acercaron ayer información con los detalles del acuerdo, según Clarín.



En una presentación ante inversores en Nueva York, la petrolera argentina había anunciado que iba a profundizar el desarrollo en tres áreas dentro de Vaca Muerta. Una de ellas es La Amarga Chica, que será destinataria de desembolsos por miles de millones de dólares.



Aunque en YPF y Petronas no sueltan palabra sobre el acuerdo entre las empresas, otras fuentes de la industria petrolera lo caracterizaron como "similar al que YPF tuvo con Chevron". Ese desembolso -el primero anunciado por la compañía una vez estatizada- fue por la misma cifra, según la etapa.



El presidente Mauricio Macri se precia de haber logrado la reactivación de actividad para Vaca Muerta. A fines de 2015, el costo de perforación para pozos petroleros en ese yacimiento era de US$ 27 millones, mientras que ahora se estima que es menos de la mitad, lo que resulta más atractivo para futuros operadores.



En relación al gas, hubo un programa de estímulo a las inversiones nuevas en Vaca Muerta, a través de "premios" en los importes abonados. Tecpetrol fue una de las que más rápido reaccionó y la producción de gas está creciendo a los niveles más altos en una década.



La unión de YPF con Petronas viene de una historia algo complicada. El 70% de su propiedad siempre fue de YPF, pero hubo un 20% que estuvo en manos de otra firma, llamada Petrolera Argentina. Esa firma tenía vínculos con el kirchnerismo y problemas administrativos-financieros. Su relación con el anterior oficialismo se rompió y la compañía le traspasó su participación a YPF.



Petronas está unida al célebre arquitecto tucumano César Pelli, que construyó las famosas torres en Kuala Lumpur que funcionan como sede corporativa. Es una de las 200 compañías más grandes del mundo. En 2017, facturó u$s52.000 millones y ganó u4s8.761 millones. En comparación, las ventas de YPF no llegan ni a un cuarto de esa suma: este año podrían cerrar en torno a los 12.000 millones de dólares.



La petrolera de Malasia era apenas una firma con fuerte presencia local en 1974, hace 44 años. Desde allí encaró una expansión internacional que la convirtió en un gigante que es buscada para asociaciones con otras empresas locales.



En 2016, Petronas avanzó en una planta de lubricantes y ya notaba el potencial del mercado argentino. Pero el precio del barril de petróleo estaba por los US$ 40 y no era atractivo para los grandes jugadores. Ahora, pese a la caída de los últimos meses, las perspectivas son otras. YPF puede alcanzar un "punto de equilibrio" o ganancias con un importe del petróleo crudo con importes de petróleo cercanos a US$ 60.



La foto de hoy probablemente junte al presidente Macri junto con el secretario de Energía Javier Iguacel y el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, además de directivos de YPF, sindicalistas y funcionarios de otros ministerios.