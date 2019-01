La cadena de farmacias de autoservicio Farmatodo llega a la Argentina

La firma puso su piedra fundamental a través de una farmacia que levantó desde cero en Pilar, en el límite con la colectora este

Farmatodo llegó a Buenos Aires, y lo hizo a través de dos puntos de venta en Pilar, provincia de Buenos Aires. Se trata de dos bocas rotuladas con la marca Farma 365, registradas bajo el dominio de Daniel Selma, el ex dueño de la cadena de farmacias homónima.



Según una investigación realizada por Pharmabiz, la firma puso su piedra fundamental a través de una farmacia que levantó desde cero en Pilar, en el límite con la colectora este, lindante con una sucursal del mayorista Diarco.

El desembolso fue del propio Rafael Zubillaga, que tuvo que destinar cerca de u$s300 mil, para una farmacia que se inauguró la semana pasada. Además de ello, y según la información relevada por Pharmabiz y que fue citada por América Retail, también habría conseguido el control accionario de otra farmacia ubicada en el interior del shopping Maschwitz Mall, en Ingeniero Maschwitz.



Farmatodo tiene su base rentable en Colombia. Y debido a la crítica situación económica de Venezuela es que la empresa intenta expandir sus tentáculos en la región. Su gerente general en Colombia dice que están próximos a entrar en la Argentina. Aunque a la hora de dar declaraciones a Pharmabiz, intentó desdecirlo ya declarado al diario colombiano Dinero.



Así, el objetivo, de acuerdo a las fuentes consultadas, es tener un testeo real del mercado argentino para contar con información fidedigna que le permita a la empresa avanzar con nuevos locales en la plaza local, aunque sin expectativas de corto plazo.



La compañía viró su estrategia luego de la catastrófica situación económica en Venezuela. Hoy Colombia es su punta de lanza donde opera con 55 locales, país al que había llegado primeramente en el año 2009, tras la compra de 12 bocas a Farmacity, que por ese entonces intentaba expandirse en la región. En la actualidad, sus puntos de venta están distribuidos en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, y otras ciudades.



La compañía ya había intentado desembarcar en el país cuando le realizó una propuesta a la cadena argentina Farma Plus. Sin embargo, los propietarios de Elea que mandaban en la empresa no estuvieron de acuerdo. El que cerró finalmente fue Luis Segura, el hijo del ex presidente de la AFA.



Sin embargo, al ser consultado telefónicamente por Pharmabiz, Saldarriaga intentó desdecir los conceptos como si lo publicado por un medio de la regiónno estuviera al alcance en cualquier mercado. Por lo cual, si la empresa quiere mantener solapada sus inversiones sería conveniente que algún asesor de comunicaciones le explique que tampoco dé declaraciones a los medios de negocios colombianos.



Además de esto, la compañía ya había intentado desembarcar mediante otras propuestas. Por caso, había realizado su propia oferta a los dueños de la cadena argentina Farma Plus, que ya tenía la decisión tomada sobre la salida de Leonardo Szeimann. Pero los propietarios de Elea que también mandaban en esa empresa no estuvieron de acuerdo. Fue así que el accionista que terminó cerrando la compra fue Luis Segura, el hijo del ex presidente de la AFA, quien entró a través de un desembolso que rondó los u$s 5 millones. Así todo ese paquete quedó bajo el paraguas de Farmacias Azul, convirtiéndose Segura en co-propietario junto a Cristian Maculán.