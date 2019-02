eBay decidió cerrar alaMaula: qué dicen sus fundadores argentinos

El sitio de clasificados online todavía tiene más de 5 millones de visitas mensuales, de usuarios que compran y venden en variedad de rubros

En estos días, gran cantidad de usuarios de alaMaula se sorprendieron con el anuncio del cierre del portal de clasificados gratuitos online.

“¡Gracias por utilizar alaMaula! …A partir del 4 de marzo de 2019 no se podrán postear nuevos anuncios ni comprar servicios adicionales para promocionar anuncios. El 4 de abril de 2019 caducarán todos los anuncios y procederemos al cierre del portal”, se puede leer al entrar en la versión web del sitio, que fue fundado en Córdoba en 2009 y, tras un rápido crecimiento, luego fue adquirido por el gigante estadounidense eBay.

alaMaula nació a finales de 2009 de la mano de Guillermo y Jorge De Bernardo y Roque Peralta. Luego se sumó Diego Noriega y en 2011 decidieron vender la plataforma a eBay.

En cumplimiento de lo acordado, los fundadores de la empresa permanecieron como parte del staff gerencial. Desde entonces, Guillermo De Bernardo, se convirtió en Director de Marketing de eBay Classifieds para todo Latinoamérica.

En diálogo con iProfesional, Guillermo De Bernardo cuenta “Fue una experiencia única. Llegamos a los 80 millones de visitas mensuales y mientras operamos logramos combinar la cultura entrepreneur con el privilegio de trabajar con una empresa de primera línea en operaciones enormes”.

En 2015 los tres primeros fundadores de alaMaula (además de Damián Amaya, primer empleado de eBay en Latam) dejaron eBay para fundar Eureka Labs, una startup studio desde la cual crean, lanzan y hacen crecer proyectos disruptivos y de alto impacto alrededor del mundo.

A partir de 2016, eBay convirtió a alaMaula en uno más de sus proyectos y su operación se trasladó primero a Amsterdam y luego a San José, en California. Así, el equipo local quedó reducido.

Guillermo De Bernardo.

Ahora que Elliott Management conduce una reestructuración completa de la empresa a nivel mundial, la decisión es el shutdown.

“Desconozco los motivos pero estoy seguro que el cierre de alaMaula no tiene que ver con que el negocio no funcione sino más bien con una decisión corporativa. Actualmente, el sitio cuenta con 5 millones de visitas orgánicas y 8000 anuncios diarios, es decir una comunidad muy grande con presencia en toda la región. Sin embargo, lo que para nosotros puede ser grande para esa magnitud puede no ser nada”, concluyó De Bernardo.