Coca-Cola busca evitar que los consumidores le sean "infieles" con un nuevo sabor

La compañía, que busca renovarse y no perder market share, hace años que no introduce nuevos sabores en el mercado de Estados Unidos

Por primera vez en años, Coca-Cola presentará un nuevo sabor en Estados Unidos: Orange Vanilla.



La nueva bebida llegará a los comercios a finales de este mes. Es una forma de motivar a los consumidores que buscan más variedad para quedarse con la marca en vez de tomar un refresco diferente, señaló Kate Carpenter, directora de marca de Coca-Cola Trademark.



La compañía de bebidas decidió agregar y renovar su oferta de sabores (Cherry Coke, Cherry Coke Zero, Vanilla Coke y Vanilla Coke Zero) después del exitoso lanzamiento de Coca-Cola Zero Sugar el año pasado, agregó Carpenter.

La compañía de bebidas presentó también nuevos gráficos en los paquetes de Cherry y Vanilla para tener "un poco de renovación", apuntó.



Una vez que Coke decidió buscar un nuevo sabor, el equipo de Carpenter exploró el mercado internacional para buscar ideas. Consideraron algunas opciones, como la frambuesa, el limón y el jengibre, que funcionan bien para la compañía en Asia, según informó CNN.



Orange Vanilla Coke, que estuvo disponible por un tiempo limitado en Canadá el verano pasado, llamó su atención. Probaron el sabor en el mercado estadounidense, donde fue bien recibido.



Los consumidores dijeron que el sabor era "único y diferente en la categoría de cola con sabor", que está dominado por la cereza, dijo Carpenter. Es importante destacar que también dijeron que lo comprarían además de una Coca-Cola normal, en lugar de reemplazarla. Y el sabor, aunque "inesperado", seguía siendo "familiar", dijo.



Coca-Cola ha experimentado con una gran cantidad de sabores para Diet Coke, el producto de cero calorías de su bebida central. Este es el primer nuevo sabor para Coca Cola desde 2007. En ese momento, la compañía relanzó Vanilla Coke, que se lanzó originalmente en 2002 y se eliminó gradualmente, entre otros sabores.



Los nuevos sabores de Coca-Cola no siempre han sido un éxito. La gente protestó cuando la compañía cambió la receta de Coca-Cola en 1985 y presentó New Coke. La empresa volvió rápidamente a su receta original.



La compañía de bebidas también experimentó con Black Cherry Vanilla Coke y un sabor a café llamado Coca-Cola Blak, entre otros, según CNN.



Los sabores que funcionan mejor son los que complementan o mejoran la receta original, dijo Laurent Grandet, un analista de consumo de Guggenheim Securities.



Los nuevos sabores, agregó, son una forma de atraer la atención de la marca.



Una extensión de línea le da a un producto más espacio en las tiendas minoristas. Y los sabores generalmente no se venden con descuento, por lo que Coca-Cola puede aumentar sus márgenes al vender versiones con sabor del producto, dijo.