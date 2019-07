Galuccio crea Aleph, la primera compañía de midstream enfocada en shale

Es un acuerdo de inversión entre Vista y los fondos de inversión Riverstone y Southern Cross. Brindarán servicios a empresas en la cuenca neuquina

Miguel Galuccio volvió a marcar tendencia en Vaca Muerta, al crear Aleph, la primer compañía de servicios de midstream enfocada en shale.

Surgió por un acuerdo de inversión entre su petrolera Vista y los fondos de inversión Riverstone y Southern Cross, mediante la cual la compañía buscará brindar servicios a todas las compañías con desarrollos en la cuenca neuquina.



Galuccio creó a vista en 2017 y hoy ya tiene una intensa actividad centrada en la extracción de petróleo en Vaca Muerta, mientras que Riverstone y Southern Cross Group son firmas de private equity con un exitoso historial en la creación de empresas independientes.



"Me llena de orgullo seguir contribuyendo al desarrollo de Vaca Muerta en esta nueva etapa que se abre en la Cuenca Neuquina. Así como en 2012 dimos los primeros pasos con los acuerdos de Chevron, Petronas y Dow, y en 2018 desembarcamos con Vista, trayendo la primera compañía pública independiente que ya invirtió más de 1000 millones de dólares en el país; hoy apostamos nuevamente con la creación de Aleph, que marcará un antes y un después en el segmento del midstream", afirmó el ex presidente de YPF al anunciar la creación de la nueva empresa.



"Lograr escala en la cuenca requiere de mejor equipamiento, tecnología e infraestructura. Y para eso, la evacuación y el tratamiento de crudo, con compañías independientes, 100 por ciento focalizadas a este segmento, son fundamentales. Las empresas especializadas de midstream jugaron un rol preponderante en el boom del no convencional en Estados Unidos, acompañando el desarrollo masivo de los shale plays", agregó.



Aleph se suma al porfolio de compañías de midstream de Riverstone, quien invertirá junto a Southern Cross Group hasta u$s160 millones a cambio de una participación conjunta de hasta 78,4%. Vista contribuirá con gran parte de sus activos de midstream ubicados en la Cuenca Neuquina, valuados en u$S45 millones, a cambio de una participación del 21,6 por ciento.



Riverstone es uno de los fondos de private equity enfocados en el sector energético más grandes del mundo y referente del midstream en América del Norte, mientras que Southern Cross Group es uno de los fondos de mayor trayectoria en América Latina, pionero del negocio de private equity en Argentina.



Durante el mes de julio de este año, Aleph comenzará con la ingeniería y construcción de la infraestructura necesaria para la captación, tratamiento y evacuación de la producción shale de los clientes de la cuenca neuquina que pueda atraer. Entre ellos se destaca Vista y ya cuenta con acuerdos preliminares con otros productores en el área. Aleph será presidida por Juan Vaquer y un management team con amplia trayectoria en el sector, que será liderado por su CEO, Manuel Aguirre, según Lapoliticaonline.



La creación de Aleph busca replicar el modelo de negocio que desarrolló Estados Unidos en sus formaciones shale, en el que el traslado de los requerimientos de infraestructura a un tercero permitió generar un crecimiento acelerado de la producción, y por parte de los productores de crudo y gas, una alocación de capital a inversiones con mayores retornos.



Está inversión fue presentada a las autoridades de la provincia de Río Negro y Neuquén. Vista es una compañía latinoamericana, que cotiza en la Bolsa de Valores Mexicana, con activos convencionales y no convencionales en Argentina y México, y cuyo foco de inversión está puesto en Vaca Muerta y espera alcanzar una producción de 65.000 barriles de petróleo para 2022.



Riverstone es una de las mayores firmas de private equity global enfocadas en la energía, con aproximadamente US$ 39 mil millones de capital recaudado y cuyas acciones ordinarias cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, bajo el símbolo RSE.

Tiene una experiencia significativa en el midstream, especialmente en América del Norte, donde ha invertido en varias compañías, entre ellas Kinder Morgan, Buckeye Partners, Magellan Midstream, Lucid Energy, Meritage Midstream II y III, PVR Partners y USA Compression.



Southern Cross es una firma de private equity fundada en 1998 con el objetivo de realizar inversiones de alto valor en compañías latinoamericanas. Es uno de los pioneros del private equity en Argentina y está invirtiendo su quinto fondo, que cuenta con 700 millones de dólares en compromisos.