Vaca Muerta registró en junio la producción de gas más alta en 11 años

El mes pasado se produjo un total de 140 millones de metros cúbicos por día, lo que significó un crecimiento interanual del 5,8 por ciento

El desarrollo de Vaca Muerta no se detiene. La Argentina ya es exportadora de gas y, según el Gobierno, de continuar este camino, se lograrán en un futuro cercano precios menores para el mercado interno, es decir, para la industria nacional y los hogares. Por el aporte de ese yacimiento, la producción de gas en junio fue, según cifras oficiales, la más elevada en once años.



En la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui precisaron que, si bien el gas convencional tuvo una caída del 7%, el no convencional compensó esa reducción con un crecimiento del 28%. Además, en junio, la Argentina continuó exportando gas a Chile por un promedio diario de 4,33 millones de metros cúbicos y un máximo de 6,3 millones.



"Nuestro gran desafío es continuar aumentando la producción para abastecer el mercado interno y poder convertirnos en exportadores de gas durante todos los meses del año. Esto nos permitirá converger a precios menores para el mercado interno, tanto para hogares como para el sector industrial", dijo Lopetegui a La Nación.



Según los datos de Energía, la producción de petróleo alcanzó los 497.000 barriles por día (kbbl/día), lo que representó un aumento del 2,5% interanual.

"La producción de crudo acumula 16 meses de crecimiento interanual ininterrumpido. El no convencional, que tuvo un aumento del 47%, ya representa un 18% de la producción total. Hace 14 meses que la Argentina no debe recurrir a las importaciones de petróleo", indicaron cerca del secretario.



Vaca Muerta tiene actualmente once áreas en desarrollo masivo y la cantidad mensual de fracturas, indicador de la evolución de la producción, creció 181% entre 2016 y 2018. Esto significa que alcanzó un pico de 712 en febrero 2019.

La Argentina exportó en el primer semestre más de 1000 millones de metros cúbicos de gas. "Este crecimiento le permitió al país mejorar sustantivamente la balanza comercial energética, que durante los primeros seis meses del año se aproximó al equilibrio con un saldo negativo de u$s126 millones cuando el año pasado, en el mismo período, el déficit fue superior a los US$1000 millones", calcularon cerca de Lopetegui.



"Se consolida la tendencia a la recuperación de la producción de petróleo y gas apoyada en el desarrollo de los no convencionales", afirmó al matutino el ex secretario de Energía Daniel Montamat. "También se consolida la tendencia a la recuperación de reservas, porque la historia de producción ya está permitiendo certificar reservas probadas en Vaca Muerta. La energía empieza a superar los problemas estructurales heredados. El año que viene ya tendremos una balanza comercial energética equilibrada y en un lustro volveremos a tener un superávit de unos 6000 o 7000 millones", agregó.



"Los datos de la producción de junio confirman la tendencia de los últimos doce meses", afirmó a este medio Jorge Lapeña, presidente del IAE Mosconi.



"La producción de crudo de Vaca Muerta liderada por YPF es firme y está en aumento sostenido. Sin embargo, este aumento apenas compensa la caída crónica de la producción de crudo convencional, que representa el 82% del total. La producción de gas no convencional, fuertemente subsidiada por la resolución 46 de 2017, aumenta 28%, pero disminuye el ritmo de dichas subas respecto a meses pasados. El gas convencional, el 60% de la producción total disminuye en forma importante", aclaró el especialista.



En tanto, Lapeña matizó lo que ocurre respecto a los saldos exportables, "los buenos datos del comercio exterior energético". Dijo que están "fuertemente influidos por la gran caída de la demanda de varios rubros energéticos provocados por la recesión de la economía".

Lo que viene

La semana pasada se lanzó el prepliego para la licitación de un nuevo gasoducto en el yacimiento, que permitirá extraer el gas de Vaca Muerta y reemplazar importaciones de GNL que sigue haciendo el Gobierno y que vende al mercado local subsidiando la diferencia. Aún ingresan por el puerto de Escobar unos u$s240 millones anuales. El objetivo es que la construcción de la primera etapa del gasoducto esté completa para el invierno de 2021.



"El gasoducto nos permitirá mejorar la balanza comercial del país y aumentar la producción de Vaca Muerta, lo que significa más trabajo para todos los argentinos, tanto en las áreas como en la cadena de valor industrial", afirmó Lopetegui. "Es una de las obras de infraestructura más importantes que tenemos por delante", agregó.



Por otro lado, en la Secretaría de Energía afirmaron que se está trabajando arduamente para retomar las exportaciones en firme (no interrumpible) a Chile. Además, con relación al petróleo, la Argentina se convertirá, creen cerca de Lopetegui, en exportador de crudo liviano el año que viene (ya partieron dos buques, uno de YPF y otro de Vista).



"Ya son cuatro empresas con proyectos a escala para la producción de petróleo, lo que nos permitirá convertirnos en exportadores frecuentes de crudo durante el año que viene", dijo Lopetegui en su discurso en la sexta Mesa Ejecutiva de Vaca Muerta que se realizó a mediados de junio en la ciudad de Neuquén. El funcionario agregó entonces que el Gobierno está trabajando para simplificar el proceso de exportaciones para las empresas petroleras, en la medida en que el excedente de producción sea permanente y previsible.