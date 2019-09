El futuro del ex Buenos Aires Design: el llamativo proyecto que proponen levantar en el predio

Se trata del plan de uno de los grupos que se presentó a la licitación para suceder a IRSA en la concesión del predio ubicado en el barrio de Recoleta

Uno de los grupos que presentó oferta para quedarse con la licitación del ex Buenos Aires Design plantea la construcción de un polo de entretenimiento similar a los que ya funcionan en las grandes capitales del mundo.

Se trata Hatzalaja, una sociedad conformada por inversores extranjeros provenientes de Uruguay y Panamá, que eligieron esta palabra en hebreo que remite a la buena suerte o buenaventura, para presentarse en la licitación convocada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de concesionar el predio por los próximos 15 años.

El objetivo de este grupo es transformar de plano el ex Design, abandonando el concepto de "shopping" que le había impuesto IRSA, su anterior concesionario. La idea es convertirlo en un mega parque de entretenimientos con características similares a los que se encuentran en ciudades como Dubai, Nueva York o la propia capital de Panamá.

Según los pliegos presentados ante las autoridades porteñas, la sociedad que impulsa este cambio de imagen para el terreno ubicado sobre Plaza Francia está conformada por la empresa panameña Urban Development y la firma propietaria del shopping Oh La Barra, ubicado en el balneario uruguayo de Punta del Este.

De hecho, el nombre elegido para bautizar el centro de entretenimiento si resultan ganadores de la licitación es el de "Oh Buenos Aires" en lugar de Design, además de plantear inversiones por u$s15 millones para llevar a cabo el proceso.

Te puede interesar Por dólar alto, cepo y crisis política, las empresas de construcción se hunden en una grave crisis

El plan se basa en el know how del grupo panameño, que ya opera centros de entretenimientos y más de 15 malls en su país y en otras regiones de Centroamérica. Acerca de Recoleta, considera que no es necesario apostar al negocio del retail en la zona, porque entiende que ya está cubierto con las actividades de shoppings cercanos como el Patio Bullrich o el Paseo Alcorta, ambos propiedad de IRSA.

Se trata de un proyecto diferente al del holding que comanda Eduardo Elsztain y que plantea la continuidad del estilo que le impuso al Design durante sus años a cargo de la concesión del predio, pero que también incluye el desarrollo de un centro comercial no sólo de decoración y diseño, con un polo gastronómico.

Pero además de IRSA, la propuesta de Hatzalaja debe competir con las de otras dos sociedades que presentaron proyectos alternativos para el Design, como son Ingeniería y Arquitectura, y Nuevo BAD. En el caso de la primera, está compuesta por Interurban, una de las principales compañías dedicadas al negocio inmobiliario y que tuvo la responsabilidad de diseñar el layout comercial y de poner en marcha el Design.

Avanza la licitación

Los cuatro grupos presentaron ya sus ofertas en el primero de los sobres que la comisión técnica a cargo de la licitación debe evaluar y sumar después al segundo de los sobres, que contendrá la propuesta económica.

Te puede interesar Quién es el inversor que perdió u$s1000 millones en un mes al apostar por Argentina

En estos momentos se encuentra abierto un período de análisis de las ofertas desde el punto de vista legal, urbanístico y arquitectónico. Además, las empresas que compiten pueden presentar impugnaciones a las propuestas de sus competidores.

Desde el gobierno porteño también estudian antecedentes, haciendo hincapié en el aspecto urbanístico. Ocurre que el ex Design ha sido considerado con una protección patrimonial, tras la ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad.

En el caso de Hatzalaja, fuentes del mercado aseguran que se trata de un proyecto "innovador" que cambiará la cara de toda la zona, con una planta baja dedicada íntegramente a entretenimiento. Así, tratará de igualar los conceptos que ya aplican los grandes centros de diversiones en Dubai o Japón.

También se estima que el grupo ofreció un canon mensual alto, superior a los u$s10.000 que abonaba IRSA durante su etapa al frente del Design. De hecho, algunas fuentes consultadas por iProfesional, que tuvieron acceso a las propuestas, estiman que Hatzalaja propuso pagar alrededor de u$s100.000 por mes.

Antes de hacer su presentación, los dueños de Hatzalaja estudiaron las necesidades de la zona y llegaron a la conclusión que la mayor demanda está orientada al entretenimiento, ya que las propuestas actuales solamente se remiten a los conceptos viejos y anticuados, como los ubicados en los shoppings del estilo de Neverland o Sacoa, o al Parque de la Costa, en la localidad bonaerense de Tigre.

Te puede interesar Litio: minera invierte 160 millones de dólares en un ambicioso proyecto en Jujuy

Por eso, le plantearon a las autoridades porteñas la construcción de un mega complejo con juegos innovadores, con equipos de realidad virtual, simuladores de carreras de F1 y de vuelos, propuestas en 4D y parques de obstáculos, en el marco de un inversión de u$s6 millones para equipamiento.

Sus impulsores creen que un parque de estas características en plena Capital Federal atraerá en especial al turismo extranjero, del interior y a los colegios de la zona. Además, allí están los jóvenes de la generación millennial que hoy usan La Recoleta solamente como un lugar de paso para ir a estudiar a las facultades ubicadas en las cercanías.

El proyecto fue presentado el 16 de agosto pasado. Ahora, corren los 30 días establecidos en los pliegos de la licitación para que las autoridades comunales analicen y califiquen las cuatro ofertas en el marco de un puntaje que prevé que con 80 puntos de calificación se pase a la segunda etapa. Es decir, a la del estudio de las ofertas económicas, del canon, y que será la definitoria para saber cuál será el futuro del ex Design. La nueva concesión que durará hasta el 2034, con opción a otros cinco años.

De todos modos, la fecha de adjudicación de la licitación todavía no se encuentra establecida, además de que falta conocer el sobre que contiene las ofertas de canon, que debe ser superior a los $2 millones mensuales. Tal el piso impuesto en los pliegos y que, eventualmente, será actualizado por el valor de las llamadas unidades de compra de la Ciudad.

De no existir mayores problemas, el nuevo operador del ex Design debería ser anunciado antes de fin de año, más allá del resultado de los próximos comicios generales del 27 de octubre en las cuales Horacio Rodríguez Larreta se juega su reelección al frente del gobierno porteño.