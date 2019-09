El fin de una era: anuncian al reemplazante de Enrique Cueto como CEO de LATAM

Sólo basta recordar por un instante lo que era LAN Chile a mediados de los años 90 y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy (bajo el nombre LATAM), para tomar conciencia de lo que significa que, después de 25 años, Enrique Cueto abandone su puesto como CEO del principal grupo aéreo latinoamericano.



Esta decisión, que se hará efectiva el 31 de marzo de 2020, llega luego de un lustro bastante turbulento fruto de la fusión LAN-TAM que dio nacimiento a LATAM en conjunción con otros escenarios internacionales y regionales, pero que encuentra hoy al holding en una posición mucho más sólida, con filiales en siete países y dominando el mercado latinoamericano.



El nuevo CEO de LATAM Airlines Group será Roberto Alvo Milosawlewitsch, quien actualmente se desempeña como Vicepresidente Comercial luego de una vasta carrera de 18 años en la empresa, habiendo ocupado de manera exitosa posiciones en áreas como Finanzas, Flota, Planificación y Comercial (entre ellas, CFO de LAN Argentina).

Su designación fue votada unánimemente por el Directorio luego de un minucioso proceso de selección que abarcó a candidatos internos y externos.



"Este anuncio lo hacemos en un ambiente de solidez y estabilidad. Hoy somos el líder en la conectividad de la región con el mundo, estamos dentro de las compañías aéreas más puntuales del mundo y con un servicio distinguido por los millones de clientes que nos prefieren, y hemos mejorado considerablemente nuestra posición financiera", expresó el presidente del Directorio de LATAM Airlines Group, Ignacio Cueto.



"Estamos confiados que el liderazgo y profundo conocimiento de la industria y de la región de Roberto Alvo nos llevará a volar aún más alto, manteniendo la preferencia de los más de 70 millones de pasajeros que transportamos al año y llegar a ser una de las líneas aéreas más admiradas del mundo", concluyó Ignacio Cueto.

El currículum de Milosawlewitsch, sucesor de Cueto

Nacido en México, donde realizó sus estudios escolares, Alvo cursó su pregrado en la Universidad Católica de Chile, donde estudió Ingeniería Civil. Posteriormente, realizó un MBA en el International Institute for Management Development, ubicado en Suiza.

La carrera de Alvo no siempre fue al interior de Latam. En 1994 fue analista financiero de SQM. No se detuvo ahí y luego fue designado como el responsable de las filiales de la minera no metálica en Argentina, Perú y Ecuador, para ocupar el puesto de gerente de finanzas corporativas, en 1997.

El ejecutivo ingresó en noviembre de 2001 a Lan, donde comenzó como director de Administración y Finanzas en Argentina, luego fue designado como gerente de Desarrollo y Planificación Financiera de Lan Airlines, para continuar como y subgerente de Finanzas de la compañía.

Según señala la Memoria de la aerolínea, Alvo, desde su actual cargo, es responsable de la gestión de los ingresos del negocio de pasajeros y de carga del grupo, reportándole todas las funciones comerciales de la compañía. Anteriormente, fue vicepresidente senior Internacional y Alianzas de Latam Airlines Group y vicepresidente de Funciones Corporativas.