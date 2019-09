LATAM, fusión para el olvido: desde que LAN se unió a TAM cayeron las ganancias y cuadruplicó deuda

La unión hasta ahora sólo generó una merma en el rendimiento económico de la firma y escándalos judiciales. La acción se depreció más del 50 por ciento

Los números son tan contundentes como indiscutibles: desde que en 2010 la chilena LAN anunció su fusión con la brasileña TAM, la aerolínea redujo sus ganancias muy cerca de la mitad y prácticamente cuadruplicó su deuda.

Las cifras en cuestión, acercadas a iProfesional por accionistas de la compañía, exponen que en algo más de ocho años la firma pasó de una ganancia de 300 millones de dólares (2010) a un total de 190 millones en la misma moneda (2018).

El nivel de deuda, en tanto, ascendió de los u$s3.000 millones (2010) a los actuales u$s11.000 millones.

Puertas hacia adentro, entre los inversores de la aerolínea reconocen que en su momento el controlador "prometió una sinergia por u$s700 millones que nunca se concretó".

En diálogo con este medio, Jorge Said Yarur, reconocido empresario chileno y accionista de trayectoria justamente en LAN y LATAM, fue concluyente al momento de analizar el rendimiento de la aerolínea tras la fusión.

El inversor es titular del Grupo Said, un conglomerado con inversiones en compañías que van desde, precisamente, LATAM a Parque Arauco –controlante de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia– pasando por SQM, la minera que encabeza la búsqueda y extracción de litio del otro lado de la Cordillera de los Andes.

"La lógica pura y simple demuestra que fue un pésimo negocio. Bajamos la ganancia en u$s110 millones de dólares y aumentamos la deuda en u$s8.000 millones. Asimismo, la sinergia de u$s700 millones que prometió el controlador nunca se concretó. Todo esto hoy lo refleja claramente el precio de la acción de la compañía", expuso ante iProfesional.

"Desde el año 2016, reclamo por los malos manejos de la compañía y errores cometidos por la administración, los cuales nos hemos visto forzados a pagar nosotros, los accionistas. Asimismo, es importante destacar también costos reputacionales y bursátiles que han generado estos errores de la administración, que hoy tiene la acción muy por debajo del valor previo a la fusión", añadió.

Aunque restan conocer otros detalles del rendimiento económico de la compañía, vale destacar que desde que se concretó la fusión, los papeles de LATAM perdieron más del 50 por ciento de su valor.

"Otro de los puntos que llaman la atención de la situación actual de la compañía es la virtual retirada del Grupo Amaro, ex controladores de TAM, que al comienzo de la fusión tenían una participación importante y hoy sólo mantienen el 2,6 por ciento de la propiedad", aportó Said Yarur.

El frente externo

Pero no sólo la merma económica es el rasgo más visible de lo poco provechosa que, al menos hasta el momento, viene siendo la combinación de fuerzas entre LAN y TAM.

Así, y siempre de acuerdo a distintas voces consultadas, en el mismo período de ocho años la aerolínea LATAM estuvo involucrada en escándalos judiciales.

En pleno movimiento de alianza, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que LAN Cargo y ABSA –en ese momento propiedad sólo de TAM– acordaron declararse culpables de colusión (cartelización) y debieron desembolsar u$s109 millones como pena por ese ilícito.

En noviembre de 2010, la aerolínea aceptó pagar u$s66 millones como compensación ante demandas elevadas por particulares. También en noviembre de 2010, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea le aplicó una sanción del orden de los u$s11,4 millones por actos colusorios.

Ya en septiembre de 2013, una corte de Canadá multó a la aerolínea con u$s975.000 luego de que la empresa reconociera haber participado en un esquema de manipulación de precios en su servicio de carga.

En agosto de ese mismo año, el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE) sancionó a ABSA Aerolíneas Brasileiras, controlada por LATAM, en más de u$s51 millones por cartelización.

En 2016, la SEC estadounidense dictaminó que Ignacio Cueto, CEO de LATAM, violó entre 2006 y 2007 la ley americana llamada Foreign Corrupt Practices Act (contra prácticas corruptas en países extranjeros). El ejecutivo fue multado con u$x75.000.

"En total, la serie de actos irregulares de la compañía significó en concepto de multas alrededor de240 millones de dólares. Es esta forma de actuar de la administración y de algunos miembros del directorio, lo que hace que yo haya recurrido a la Justicia chilena y también haya presentado una denuncia en Argentina para que se investigue el actuar de miembros de la aerolínea y de la agrupación política La Cámpora", comentó Said Yarur a iProfesional.

El accionista viene de solicitarle a la chilena Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que exija a la directiva de LATAM una versión sobre el supuesto acuerdo que la aerolínea habría mantenido hasta hace muy poco con Gol, Azul y Avianca en Brasil para el presunto pago de coimas y el financiamiento de compañas políticas en el vecino país.

Hasta el momento, la plana mayor de LATAM no se ha pronunciado sobre las denuncias expuestas en Brasil.

"El acto informado por prensa es de máxima gravedad si consideramos que la compañía se encuentra afecta a un régimen de cuidado irrestricto a las buenas prácticas empresariales toda vez que suscribió un acuerdo con el Departamento de Justicia Americano en julio de 2016 al amparo de la ‘Foreign Corrupt Practices Act’ (FCPA) tras hechos gravísimos de ocurrencia en Argentina y que la obligan a no incurrir en ilícitos de corrupción como aquellos acaecidos y por un período de 3 años", reza el escrito interpuesto por el empresario.

A la par, Said Yarur presentó una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que, de acuerdo a medios trasandinos, se investigue el rol de LATAM en la presunta asociación con sus pares brasileñas para la concreción de los delitos que se denuncian.

Recientemente, Henrique Constantino, uno de los dueños de Gol, reconoció ante la Justicia local que se pagaron coimas a funcionarios con el objetivo de obtener ventajas comerciales.

La causa derivada de la confesión de Constantino ya se encuentra en poder de la Fiscalía de Brasil y, según confiaron a iProfesional voces vinculadas al caso, apunta a comprobar si las aéreas financiaron parte de la campaña política de Rodrigo Maia, titular de la Cámara de Diputados en ese país.

LATAM y sus similares presuntamente aportaron más de 1 millón de dólares bajo la forma de una "donación", aunque la legislación brasileña prohíbe ese tipo de acciones. En paralelo a los fondos aportados a Maia, se sospecha que el grupo de aéreas también dio fondos a Romero Jucá, presidente del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y a la máxima autoridad del Partido Progresista, Ciro Nogueira.

Said Yarur dijo a iProfesional que, según la Justicia local, todo indica que "la administración de LATAM habría ocupado dineros para el financiamiento de campañas y políticos".

"Esto es en sí escandaloso, pero más aún cuando se es consciente de que ese capital le pertenece a la compañía y es de todos los accionistas, entre los cuales están las administradoras de pensiones a cargo de las jubilaciones de millones de chilenos", enfatizó.

Denuncia vinculada a La Cámpora

En junio de este año, iProfesional dio cuenta de otra denuncia elevada en Argentina ante el juez Claudio Bonadío por el presunto pago de "adicionales" que LATAM habría efectuado a integrantes de La Cámpora.

El texto en cuestión, expone que entre 2006 y 2007, LAN "autorizó pagos indebidos por u$s1,15 millones a un consultor como funcionario público argentino y extranjero, de manera de poner fin a disputas sindicales que afectaban el normal funcionamiento de la compañía en Argentina".

"Los pagos se hacían en base a un contrato de consultoría inexistente, ficticio, en conocimiento del CEO de LAN a esa época, Sr. Ignacio Cueto Plaza. Dichos pagos fueron incorrectamente contabilizados en los libros y registros contables e infringieron controles internos de la propia LAN", precisa la denuncia.

En el escrito se añade: "Lamentablemente, LATAM, antes LAN, no ha tenido un buen comportamiento en materias de cohecho en la Argentina. Con fecha 25 de julio de 2016, el Departamento de Justicia Norteamericano, DJO, como la US. Securities and Exchange Commission, o SEC, anunciaron multas por más de u$s22 millones en contra de LATAM por infringir normas y haberse beneficiado en más de u$s6,7 millones por el cohecho pagado a los sindicatos en Argentina".

Este proceso judicial continúa abierto y, según pudo indagar iProfesional, para las semanas siguientes se aguardan novedades en torno a los equipos técnicos que asesoran a Bonadío.