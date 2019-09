Agrofinanciera BLD suspendió pagos y hay preocupación entre los productores

Con 20 años de historia, la rosarina, una de las principales corredoras de granos del país, declaró falta de liquidez y enfrenta problemas financieros

La cadena agrocomercial del interior país está revolucionada. BLD, una de las cinco principales corredoras de granos de la Argentina y la principal agencia de Bolsa atraviesa una grave crisis.

Por ahora, los productores que tenían que cobrar sus ventas y no pudieron, son los más perjudicados. Más de 300 empleados temen por su futuro.



El viernes a las 9, la plana mayor de la empresa reunió a sus trabajadores y les comunicó la difícil situación que atraviesan. Al mediodía, citó a los responsables de sus 40 agencias y les informó las novedades. Decidieron no tomar más negocios, no recibir mercaderías y se suspendieron los pagos de las ventas de sus clientes, a la espera de un salvataje. Los productores agropecuarios son los mas afectados.



A mediados de 2017, BLD apostó a un gran criadero de cerdos por el que invirtió u$s45 millones. La idea era ingresar a un negocio asociativo de la economía real. "Estando integrado el negocio, el riesgo disminuye", repetía Fabio Bini, presidente de la compañía.



Pero los tiempos cambiaron, soplaron otros aires y la búsqueda de un socio se hizo imprescindible. El jueves por la tarde, cuando se conoció que la cerealera Lartirigoyen retiraba su oferta por la compra del criadero modelo de Noetinger en Córdoba, el panorama se complicó.



Uno de los socios de BLD, Ignacio Miles, dijo: "Somos una empresa con historia, comercializamos 4,3 millones de toneladas de granos anuales. Arrancamos muy bien con el negocio de cerdos, pero las tasas de interés crecieron mucho. La falta de financiamiento tanto para lo propio como para los clientes, hizo que muchos se bajaran del proyecto y BLD tuvo que invertir más", según BAE.



El panorama se complicó después de las PASO y sin un comprador, es difícil encontrar una salida. "Invertíamos cada vez más capital de trabajo, buscábamos financiamiento a través de los bancos y no encontrábamos. No estamos en cesación de pago, pagamos algunas cuentas y estamos hablando con proveedores hasta que encontremos una salida", señaló Miles.



En la charla con los empleados, se explicó que la empresa perdió liquidez y que si bien los dueños están haciendo todo lo posible por encontrar un comprador, si esto no sucede podría haber despidos.



Si bien realizaron varios pagos, otros fueron frenados y deben renegociar con sus acreedores. Con las cartas sobre la mesa, lo inmediato es poder normalizar la cadena de pago.



Aclararon desde la empresa que la Sociedad de Bolsa no tiene inconvenientes, los que tienen bonos o letes, pueden transferirlos a otra sociedad, sin esperar los vencimientos.



Los conocedores del sector esperan que BLD pueda afrontar este difícil momento. Es una empresa que supo integrar los negocios del agro con negocios financieros. Si inició como corredor de granos, integro sociedad de bolsa SGR y creó un modelo de crecimiento en el interior del país a través de una red de agencias. Al incursionar en la economía real, invirtió en algo productivo, y hoy atraviesa una crisis financiera.



Tiene el respaldo de sus activos y un criadero donde nacen 500 cerdos por día y es el tercer criadero de porcino mas grande de Argentina.