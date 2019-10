Bancarrota de Forever 21: ¿dónde cerrarán las tiendas de la cadena de moda juvenil?

Como muchos minoristas tradicionales, la firma también tuvo que luchar contra la creciente competencia de sus rivales que ofrecen ventas por internet

La cadena minorista de moda Forever 21 se declaró en bancarrota en Estados Unidos, país que será el mayor afectado por la medida que implicará el cierre de 350 tiendas a nivel mundial.



La empresa solicitó la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. mediante la cual anunció su plan para cerrar 178 tiendas en Estados Unidos, además de otras decenas más en Europa y Asia.



Sin embargo, en los países de América Latina en los cuales opera -entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú- no planea cerrar ningún local.



"El mercado latinoamericano no se verá afectado", le aseguró un portavoz a BBC Mundo.



Forever 21 inició sus operaciones en 1984 y desde entonces se extendió por el mundo con su oferta de ropa y accesorios de moda para el mercado juvenil.



En ese sentido, compite con otros grandes minoristas como Zara y H&M.



La empresa comenzó a tener problemas en los últimos cinco años, cuando empezaron a desconectarse de los gustos de los jóvenes compradores estadounidenses, muchos de los cuales buscan ropa relativamente barata.



"La marca ha perdido gran parte de la emoción y el brío que es fundamental para mantener el paso y las ventas, y ahora es algo así como un negocio que se pasa por alto con demasiada facilidad", dijo a la BBC Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail.



También afirma que hay una falta de claridad y diferenciación en Forever 21.



Como muchos minoristas tradicionales, la firma también ha luchado contra la creciente competencia de sus rivales que ofrecen ventas por internet.



La protección del Capítulo 11 pospone las obligaciones de una empresa estadounidense con sus acreedores, dándole tiempo para reorganizar sus deudas o vender partes del negocio.



Un portavoz de la empresa dijo que la cadena esperaba mantener activas entre 450 y 500 tiendas en todo el mundo después de este proceso, cifra considerablemente inferior de su total actual de aproximadamente 800 tiendas.



Forever 21 había anunciado la semana pasada que se retiraría de Japón en octubre debido a "ventas continuas y lentas".



La firma con sede en California también planea cerrar sus tiendas en Canadá, pero no ha ofrecido más detalles sobre otros mercados afectados.



"Las decisiones sobre qué ubicaciones internacionales se cerrarán están en curso. No esperamos salir de ningún mercado importante en Estados Unidos", dijo el portavoz.