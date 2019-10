Crisis del negocio automotor: en el año, ya hay casi 200 cierres de agencias por desplome en ventas

Es el coletazo que está dejando la crisis automotriz, con caída en las ventas que superan el 40%. El panorama es más dramático para el año próximo

Del millón de unidades que el sector automotor soñaba vender en 2020, el mercado cerrará este año con menos de 450.000 patentamientos, la mitad de la cifra alcanzada en 2017.



Sin embargo, eso no es lo que más preocupa a la industria. Para el año próximo, la cifra que esperan terminales y concesionarios es de 350.000 unidades, casi un tercio de aquel récord.



Lo cierto es que el "Plan 1 Millón" que la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) había acordado con el Gobierno Nacional, apenas Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, está muy lejos de cumplirse. Y tanto las terminales como los concesionarios se habían preparado para esa meta.



Este cambio que se está viviendo no es poca cosa: la red se había expandido para atender otros niveles de demanda, decisiones que no se toman de un día para el otro y que requieren de grandes inversiones, que en muchos casos ya está en juego.



Hoy, con esas cifras previstas que ya son directamente inalcanzables, hay que "rearmar el negocio", tal como comentó el gerente de un grupo que representa a diferentes firmas en la provincia de Buenos Aires, dueño de uno de los concesionarios cuya infraestructura es la mejor de una de sus marcas en América Latina. Y este "reacomodamiento" tiene que ser rápido.



La cifra preocupa, y mucho: desde el arranque de 2019 hasta la fecha, son 180 los concesionarios oficiales que cerraron sus puertas en todo el país. Así lo confirmaron a iProfesional desde la Cámara de Comercio Automotor. Es decir, de las 800 bocas de representantes que existían, ahora apenas llegan a 600.



Ese no es el único cambio concreto que se puede verificar en el mercado, sino que está en marcha un proceso de aggiornamiento que arranca en las terminales, e involucra a todo el sector. Las decisiones van en diferentes direcciones pero apuntan a un mismo objetivo, achicar costos:



-Cerrar puertas definitivamente de las sucursales menos rentables.



-Mudarse a zonas más económicas para bajar los gastos de alquiler.



-Recuperar mercado a través de ventas online y la digitalización.



-Enfocarse en los servicios de post-venta

Del "Plan 1 Millón" al "plan reducción"

Te puede interesar La posible liberación de Cristóbal López, motivo de discrepancia entre Alberto Fernández y Cristina

"Hay un plan concreto del sector para achicar las redes. Esto incluye bajar las persianas de algunos concesionaros y cancelar cualquier proyecto de expansión que estuviera en carpeta", señaló a este medio un directivo vinculado con una de las principales agencias oficiales de Ciudad de Buenos Aires.

"Pasar de un negocio que llegó a 900.000 autos en 2017 a uno que apenas va a superar los 400.000 en diciembre, es verdaderamente inviable", agregó.



Este cierre es un hecho que ya se negocia entre las terminales y sus representantes, porque no se puede prever a corto plazo una recuperación que permita seguir manteniendo las estructuras sin caer en quiebras y endeudamientos.



Honda es el mejor ejemplo. Cuando anunció que no fabricará más en la Argentina, ya confirmó el cierre de canales de venta, que pasarán de 24 a 18 en todo el país.

Te puede interesar Quebró la cadena de electrodomésticos Lucaioli y Saturno Hogar: 500 empleados se quedaron sin trabajo

Quienes son representantes de más de una marca, y tienen más de un local, lo que están haciendo es fusionarse, de modo tal que concentran sus actividades en el punto que cuente con más visitas.



En estos casos, la peor parte se la lleva el personal. Sin embargo, por ahora se trata de mantener las fuentes de trabajo, a fin de que nadie salga perjudicado y de evitar las indemnizaciones, que en la mayoría de los casos se trata de empleados con larga trayectoria.



Otra medida que se está aplicando con mayor frecuencia es la decisión de mudarse de zona o cambiar por locales más chicos. Especialmente en la Avenida Córdoba, locales reconocidos que se encuentran a la altura de la intersección con Bulnes y Salguero, están "bajando los carteles" para alquilar otras propiedades más chicas.



Esta estrategia coincide con lo que pasa en muchos países del mundo, donde no existen grandes concesionarios en medio de las ciudades más pobladas. En general, el costo de alquiler de estas zonas es más elevado y no termina siendo rentable.



"En las grandes capitales del mundo no existen las superficies tan grandes con concesionarios en avenidas principales. La rentabilidad del negocio es muy compleja y no se pueden sostener negocios de este tipo. En algún momento esto tiene que cambiar", reconoció el dueño de una agencia.



Por otro lado, explicó que esa modalidad está cambiando por otros conceptos para que un auto se luzca y se venda. "Hoy, una Ferrari se expone y se comercializa en un shopping de lujo Italia. No se necesita montar un sofisticado local para eso. Inclusive, en varios centros de compra de Argentina ya hay autos exhibidos y se puede suscribir a un plan de ahorro", agregó.



Además de achicar estructuras, en el mercado local lo que también se está viendo es la posibilidad de alejarse a otras zonas donde el alquiler sea más económico. Esta tendencia no es nueva, pero cada vez es más notable.



"En los `80 había cinco grandes concesionarios en Recoleta. Hoy no queda ninguno. Este cambio será cada vez más rápido y necesario. En la Avenida Córdoba será donde se va a haber la mayor sangría", comentaron desde el sector.

Nuevas tecnologías: ¿salvación?

En todo este proceso de cambios, nadie deja de considerar a la tecnología como el nuevo competidor a tener en cuenta. Sin embargo, desde las diferentes marcas consultadas, admitieron que lo que sucede hoy no es consecuencia de la irrupción de las ventas por Internet, sino que el achicamiento del negocio, con pérdida de empleos incluida, está ligado a la crisis económica actual.



Por otro lado, el ecommerce se ve como una herramienta que en muchos casos será una solución, porque es cierto que la gente ya no va tanto a los concesionarios, sino que todo lo que quiere saber de un auto primero lo consulta en la web.



De esta forma, es un factor más que está siendo considerado por todos en el negocio.



Por último, como parte de esta situación que vive el mercado, con una caída de las ventas que llega casi al 50%, las terminales advierten que fortalecer el servicio de postventa es clave para sobrevivir hasta que llegue la recuperación.



Si bien hoy cae la venta de 0Km, el parque automotor tiene muchos modelos usados y seminuevos que todavía están en período de garantía. Por eso las marcas ven que es decisivo que se sigan acercando a los concesionarios oficiales a realizar los services.



Hoy, con precios muy altos de repuestos y mano de obra, se corre el riesgo de perder esa clientela, y es por eso que muchas promociones y acciones de las marcas están enfocadas en abaratar esos costos y no perder esa fuente de ingresos.

Esperando soluciones globales

Mientras cada terminal y empresa toma sus decisiones, a nivel general, y antes de las elecciones de octubre, ADEFA se reunió con representantes del Gobierno, la UOM y SMATA para buscar soluciones y preservar las fuentes de trabajo en lo inmediato y a futuro.



"Conscientes de la situación por la que atraviesa la industria, de la necesidad de transformación para acoplarse a la evolución de la misma a nivel global y de preservar las fuentes laborales, todos los actores de la cadena de valor automotriz se encuentran avocados a la elaboración de un plan que permita el sostenimiento y el crecimiento a largo plazo a través del diseño de propuestas de políticas industriales que aseguren las condiciones adecuadas para enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades de la industria en el futuro", explicaron.



La propuesta es diseñar una propuesta de políticas que impulsen el desarrollo de la industria automotriz en su conjunto, con el 2030 como horizonte. Un plazo demasiado lejano para la situación crítica de la industria.