Alberto Fernández se diferencia de CFK y va al Coloquio de IDEA: qué dudas tienen los empresarios

El candidato del Frente de Todos expondrá el viernes 18 de octubre en el evento corporativo que más críticas y agresiones recibió de la ex presidenta

Tres días después del primer debate presidencial de este domingo, y 10 días antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, Alberto Fernández y Mauricio Macri mudarán su campaña a uno de los mayores foros empresarios de la Argentina.

Ambos candidatos ya confirmaron su presencia en el 55 Coloquio de IDEA que se llevará a cabo entre el miércoles 16 y el viernes de 18 de octubre, como todos los años en los salones del hotel Sheraton de Mar del Plata.

Si bien no participarán en un mismo panel sino que expondrán con algunas horas de diferencia cada uno, entre los hombres de negocios parece haber más ánimo por escuchar al candidato del Frente de Todos que al de Cambiemos.

De hecho, el compañero de fórmula de Cristina Fernández disertará en horas del mediodía del viernes 18 de octubre bajo el título de "El país que viene, visión y planes de los candidatos a presidente".

En tanto que Macri tendrá su turno por la tarde del mismo viernes, bajo un lema similar al de Alberto F. sobre el país que viene, pero en este caso en el marco de la visión y planes del Presidente.

Un día antes, el jueves 17 de octubre, estará disertando Roberto Lavagna, cuya última participación en un Coloquio de IDEA fue en el 2005, cuando asistió como ministro de Economía pero bajo la reprobación de Néstor Kirchner. De hecho, unos meses después fue echado de su cargo por el entonces presidente argentino.

En el caso de Alberto F, además de exponer ante el mundo corporativo los lineamientos de su eventual próximo gobierno quizá tenga que dar también explicaciones sobre su asistencia a un evento que el kirchnerismo siempre difamó y combatió.

Una importante diferencia de criterio con su candidata a vicepresidenta, que si bien desde su entorno avisan que hay "chances" de que "se dé una vuelta" por el Coloquio, al igual que Néstor Kirchner calificó al evento en más de una oportunidad como un "foro neoliberal".

Es posible que ahora la ex mandataria suponga que "los tiempos cambiaron" y que con la victoria del Frente de Todos casi asegurada, el mundo empresario pueda recibirla con calidez.

Sin embargo, más de un hombre de negocios recuerda, por ejemplo, cuando en el 2017 se postulaba como candidata a senadora por Unión Ciudadana y encabezó un acto de campaña a pocas cuadras del Sheraton con duras críticas contra el Coloquio de IDEA.

Se ocupó de castigar duramente a los ahora anfitriones de Alberto Fernández por sus propuestas contra la inflación enfriando el consumo para evitar recalentar la demanda. "Es un eufemismo que utilizaban para decir que el pueblo tiene salarios altos", dijo ese día, además de calificar a los empresarios de IDEA como "señores sabelotodo".

"¿Por qué no le preguntan al presidente Macri, que va a estar en el Coloquio, si no hay consumo y hay desocupación y hay tasas de intereses astronómicas, cómo es que hoy hay inflación más alta que en el 2015?", disparó Cristina directamente contra los moderadores del encuentro empresarial de ese año.

Tras las críticas, un matiz dialoguista

Lo cierto es que, tal como lo hizo cuando participó de un foro organizado por el Grupo Clarín, Alberto F. no parece coincidir con las enemistades que tiene quien lo eligió para encabezar la fórmula presidencial del post kirchnerismo.

Lo demuestra la rapidez con la que aceptó el convite del comité organizador del Coloquio, entre otros, por Gastón Remy, CEO de Vista Oil y presidente de IDEA; Federico Procaccini, titular del 55 Coloquio de IDEA y CEO de Openbank.

Pero la condición habría sido hablar antes que Macri. Por eso, su turno quedó reservado para la mañana del jueves 17 de octubre, cuando llegará a Mar del Plata tras haber participado del primero de los dos debates presidenciales.

Lo esperarán casi 1.000 ejecutivos, directivos, empresarios y hombres de negocios y de la política que ya confirmaron asistencia al Coloquio. Abonaron entre $40.000 y $60.000 para poder considerarse inscriptos y no quedar en la larga lista de espera que ya existe.

Se trata, además, de un evento que tiene el respaldo de un centenar de compañías nacionales y multinacionales que pagan un promedio de $400.000 para convertirse en auspiciantes.

Es de suponer que, tras su disertación, recibirá preguntas de los asistentes sobre algunas de las propuestas que ya se han hecho públicas sobre las herramientas con las cuales quiere reencauzar la economía y las finanzas del país y que no han sido del agrado del mundo corporativo. En especial, aquellas que se orientan a incrementar la presión tributaria en los sectores sociales de mayores ingresos o las que impulsa el peronismo puro y que se dieron a conocer por estos días en un largo documento que lleva la firma del Partido Justicialista.

Para los ejecutivos de IDEA se trata de un conjunto de propuestas que no resolverán los graves problemas del país sino que más bien los profundizará, además de considerarlas impracticables y en algunos casos, hasta retrógradas.

Para los empresarios es indispensable poder conocer si la propuesta del PJ es la que apoya Alberto F. o si, también en estos puntos, tiene diferencias con el partido que se encolumnó detrás de su candidatura.

También intentarán saber los nombres de quienes podrían formar parte del gabinete del próximo gobierno, poniendo especial énfasis en la figura del ministro de Economía. En este caso, muchos son los que suenan o se auto postulan. Lo cierto es que el candidato solamente ha dicho que prefiere un ministro fuerte sin dar mayores detalles.

Macri, para el cierre

En el caso del presidente Macri, disertará a las 18 horas del mismo viernes 18 de octubre, aunque con menos expectativas entre los ejecutivos que en algún momento lo respaldaron con sus votos y sus promesas de inversiones que en su gran mayoría no terminaron de concretarse.

No existe hoy el mismo ánimo optimista con que se recibió a Macri en Coloquios anteriores y en su gran mayoría, los ejecutivos hablan de la etapa que vendrá en la política y la economía argentina con un gobierno que no será el de Cambiemos. Descreen del milagro de que se revierta lo que ocurrió en las PASO y Macri pueda tener chances de alcanzar una segunda vuelta que lo ubique más cerca de la reelección.

No hay entre los ejecutivos intensidad puesta en saber cómo hará Macri para reordenar la economía y la crisis financiera que sufre la Argentina porque entienden que su gobierno ya es historia. Argumentan que sus integrantes, incluyendo al propio Macri, ya no tienen credibilidad ni las herramientas suficientes como para gestionar el país otros cuatro años más.

De todos modos y más que nada por cortesía, serán muchos los empresarios y participantes del Coloquio que prometieron quedarse a escuchar al Jefe de Estado que, a diferencia de otros años, no tendrá a su cargo pronunciar un discurso durante la cena de cierre del Coloquio.

Es más, algunos ejecutivos estiman que la decisión de ubicar a Macri más temprano tiene que ver con la necesidad de evitar una escasa presencia de participantes durante su exposición, algo que podría suceder si su participación era ubicada como plato final.

Pero más allá de que la presencia de Alberto F. y Mauricio Macri se llevarán la total atención de los participantes del evento, al Coloquio también irán importantes funcionarios del actual gobierno, gobernadores, dirigentes gremiales y sociales y, obviamente, los más reconocidos referentes del empresariado.

En el caso de Cambiemos, el aporte desde los paneles será escaso. Solamente está prevista la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Será la primera dirigente política en disertar durante la noche del miércoles 16 de octubre bajo el título de "Balance y desafíos pendientes de la Provincia de Buenos Aires".

En este caso también existe poco optimismo entre los ejecutivos que respaldan la gestión de Vidal pero que saben que a partir del 11 de diciembre tendrán que comenzar el lobby empresario con los referentes del futuro gobernador Axel Kicilof.

No les será una tarea fácil si se tiene en cuenta que, al igual que Cristina, el ex ministro de Economía, no tiene ninguna clase de simpatía por los integrantes de IDEA.

Otro funcionario del Gobierno en disertar será Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el marco de un panel sobre la situación de la educación del país.

Para la cena de ese día se podrán escuchar los comentarios de Miguel Blanco, ejecutivo de Swiss Medical; Héctor Daer, secretario General de la CGT; y Graciela Fernández Meijide. Hablarán bajo el lema "Un solo país, pensándonos como parte de lo mismo".

El jueves será un día de intensa actividad, con paneles de todo tipo que abarcarán desde la visión de los empresarios, la situación de la educación, el rol de la mujer, la situación de la pobreza y la necesidad de cumplir con la Constitución Nacional.

En el caso del viernes, también se hablará de justicia, del rol de los medios de comunicación, de la relación de los sindicatos y las empresas, la competitividad y los dilemas de la próxima economía y la visión de los gobernadores.

En este último panel, comprometieron su presencia Arabela Carreras, gobernadora electa de Rio Negro; Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén; Gerardo Morales, gobernador electo de Jujuy; Omar Perotti, gobernador electo de Santa Fe y Rodolfo Suárez, Intendente de Mendoza y gobernador electo de esa provincia.