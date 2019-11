Salvó su vida de milagro y logró cumplir su sueño: Andy Clar, la creadora de Chicas en Nueva York y Chicas de viaje cuenta su historia

¿Quién no sueña con recorrer el mundo? ¿Y con hacerlo con amigas? Una de las personas que lo hizo realidad y compartió su experiencia cuenta cómo lo logró

Recorrer el mundo y hacerlo con amigas es el sueño de muchas mujeres, aunque por momentos parece una idea inalcanzable. Sin embargo, todo es posible y está al alcance de quien se lo proponga.



La cara del éxito se ve fácilmente. Redes sociales, programas de televisión, exhibiciones glamorosas. Y todos quieren estar ahí. Pero no todo es color de rosas. Andy Clar es hoy la mujer que "admiran" todas las mujeres: viajar con amigas es un sueño que a cualquier edad se quiere cumplir. Y ella con sus tips y consejos logró que muchas se animen y lo cumplan.



Reconocida por su capacidad para comunicar, expresar y transmitir experiencias, veta que arrastra desde que tiene su agencia de publicidad Super, donde plasma su creatividad, Andy tenía desde muy chicas el deseo de viajar, y Nueva York era su objetivo.



Sin recursos para hacerlo, era algo lejano. Hasta que una tragedia le permitió convertirlo en realidad: a los 23 años la atropelló un colectivo y quedó en cama con decenas de fracturas y sin caminar por un año. La tenacidad la llevó a la recuperación. Y con la indemnización de ese terrible hecho llegó a "la Gran Manzana".



Tiempo después, con su agencia convertida en un éxito, empezó a pensar en un blog para contar todo lo que creía importante para viajar: desde datos tan simples como eficaces, hasta consejos mucho más indispensables.



La explosión del sitio fue tal que se dio cuenta de que era mucho más importante de lo que ella creía.



"Chicas en Nueva York nació casi de casualidad, escribiendo tips y secretos de la Gran Manzana para mis amigos. Un archivo de Word con datos que no estaban en las guías tradicionales. Una locura que se transformó en una web, dos libros, un bestseller, 3 programas de TV, una tarjeta de crédito internacional, viajes, premios y una comunidad de millones de mujeres que aman o sueñan con viajar, emprender o que quieren elegir verdaderamente la vida q quieren vivir. Miro atrás y realmente no puedo creerlo", explicó.



"El primer viaje fue una locura. Me llegaban miles de mails pidiendo información de gente que quería viajar conmigo. Hice algunos viajes mágicos, experiencias que no existían con lectoras. Pero sobre todo las animaba a viajar entre amigas o solas, dejando la rutina de la casa, el estudio el trabajo, o los hijos, por apenas unos días para dedicarse exclusivamente a ellas, y volver renovadas sobre todo emocionalmente", contó.



Las metas se pueden ir ampliando y seguir creciendo. Después nació Chicas de viaje y todos los destinos del mundo. "Me transformé en esa niña que arma y desarme valijas, pero esta vez de verdad, mostrando mi forma de ver el mundo, haciendo malabares con la vida", explicó. Como sucede con mucha gente, que lo hace a diario, y que solo necesita un medio, un vehículo, un trabajo, un objetivo para lograrlo.



Además, cuenta con "Chicas", un proyecto de servicio, y SUPER, la primera agencia en crear una división WOMAN para trabajar la publicidad con conciencia de género; "Chicas que emprenden" y Chicas Wakers, una incubadora donde se aceleran emprendimientos de mujeres de todas las edades, con un fondo de capital semilla, desde $250.000 a cada una para arrancar y de u$s100.000 de capital para inversionistas.



"Creo que lo que más importa y por lo cual todo esto creció y no para de crecer es la honestidad y transparencia con la que manejamos la información. Demostrar que se puede, dar una pizca de esperanza, sentida en esta época es fundamental", dijo.



Finalmente: tras una operación de cáncer, lanzó la campaña #Ponerleelpecho, donde concientiza sobre el cáncer de mama.



"Las redes sociales están llenas de contenidos vacíos, y millones de usuarios, manejarlas como herramienta de comunión, alegría, esperanza y realidad, es el mejor uso que les podemos dar", aclara.



