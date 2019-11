Por cambios en la reglamentación, aerolíneas podrán vender pasajes a un peso

Hasta el momento, los usuarios debían pagar tasas e impuestos. Con la nueva medida, las empresas se podrán hacer cargo y ofrecer promociones más agresivas

Por una nueva reglamentación de la Administración Nacional de Aviación Comercial (ANAC), las lineas aéreas podrán comenzar a vender sus pasajes a 1 peso.



Hasta el momento, los usuarios debían pagar obligatoriamente las tasas e impuestos. Con la flamante medida, las empresas estarán autorizadas a afrontar esos costos, y de esa manera ofrecer promociones más agresivas a sus clientes.



"Le permitimos a la línea aérea que la pague por el pasajero. De esta manera queda limpia la promoción, porque el pasajero entraba a comprar algo por un peso y terminaba pagando más porque estaba obligado a pagar las tasas", explicó a Cadena 3 Tomás Insausti, el titular de ANAC.



"De esta manera, las promociones son más transparentes y el pasajero sabe que el precio publicado es el que va a pagar", siguió.



Según Insausti, la reglamentación "nace de un pedido de las líneas aéreas, porque legalmente no estaba claro".



"Garantizamos que ese dinero sea ingresado por la aerolínea y que no haya retrasos en cómo esa tasa entra al sistema", manifestó.



"Cuando sacan promociones, las líneas aéreas no venden toda la temporada o todo el avión. Poner un porcentaje máximo no es necesario", opinó.

Además, aclaró que no hay un cupo de asientos en cada vuelo o fechas específicas en que pueda realizarse la promoción, sino que "queda a libertad de las compañías".