Nutella quiere extender su mercado y ahora competirá con hoteles

Aunque mucho se habla de impacto ambiental negativo por productos como Nutella, lo cierto es que es una referencia en el mercado, logrando imponer la experiencia de consumir crema de avellana en un momento que ha determinado a un importante segmento, a modificar sus estilos de vida.



Esta firma ha conseguido convertirse en un referente en su segmento y por ello es que otras compañías se afilian a ella con ediciones especiales, como lo es el caso de Krispy Kreme, por ejemplo, que lanzó una dona especial.



Pero la compañía quiere ir más allá, al punto de competir de lleno en los hoteles. No es por medio de un tercero, directamente la marca manejará el Hotella Nutella, el primer recinto temático donde la compañía es protagonista.

