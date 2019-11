Novartis paga u$s6.800 millones por una empresa que desarrolla tratamientos para el colesterol

Novartis AG comprará la compañía estadounidense The Medicines Co por alrededor de u$s9.700 millones de dólares, dijo el domingo el laboratorio suizo

Novartis AG comprará la compañía biotecnológica estadounidense The Medicines Co por alrededor de u$s9.700 millones de dólares, dijo el domingo el laboratorio suizo, mientras busca expandir su cartera de medicamentos contra enfermedades cardiovasculares.



Se prevé que el acuerdo ayude a ampliar el rango de remedios para el corazón de la compañía suiza y fortalezca su crecimiento, actualmente amenazado por vencimientos de patentes.



Novartis pagará 85 dólares por acción en efectivo, una prima de aproximadamente 24% sobre el cierre del precio de la acción de The Medicines Co. de 68,55 dólares el 22 de noviembre, dijo Novartis en un comunicado, agregando que la transacción había sido aprobada por las directivas de ambas firmas.