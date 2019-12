Costantini aseguró que fue un error apoyar la candidatura de Macri: qué dijo de Alberto Fernández

Para el empresario de real state, Macri "chocó la calesita", pero a la vez la Argentina no encuentra su rumbo y continúa en un "desencuentro económico"

El empresario Eduardo Costantini, consideró que cometió un error al apoyar la candidatura y la gestión de Mauricio Macri, pero a la vez confesó, respecto del Gobierno entrante, que no ve un cambio estructural para mejor.

Por el contrario, afirmó que ve un país sin los consensos necesarios para salir del rumbo que lo tiene atrapado, según indicó a Infobae. "La Argentina logró la estabilidad de un sistema político democrático. Vamos a cumplir 40 años de democracia, es un logro significativo. Con buena representatividad, incluso mirando los problemas que hay en los países vecinos, donde la política no logra representatividad en los momentos actuales, por las demandas sociales. El caso sobresaliente es Chile", dijo al analizar los puntos positivos del gobierno saliente.



Sin embargo, consideró que "la Argentina ha continuado con su desencuentro económico. No ha ido para ningún lado, ha retrocedido. La pobreza ha aumentado, ha gobernado el peronismo, el radicalismo, una nueva fuerza Cambiemos y estamos en esta situación. La Argentina no encuentra su rumbo, su estabilidad económica, que a su vez es una manifestación de problemas políticos, de corrupción en casi todos los niveles, de funcionamiento de la justicia. Dentro de ese fracaso económico, los últimos ocho años han sido peores que el promedio de los 40 anteriores".



"Hacia adelante, no veo un cambio estructural para mejor, no hay consenso político sobre un diagnóstico correcto de qué es lo que nos tiene atrapados, trabados, para lograr un crecimiento de largo plazo, una estabilidad a 20 años. No solo un ciclo de siete u ocho años, que tal vez fueron los más longevos. En el último ciclo, en dos años, la administración chocó la calesita. Desde comienzos del año pasado que ya estamos mal", añadió.



Días después de que el presidente electo, Alberto Fernández, confirmara quiénes integrarán su gabinete de Ministros y los referentes que ocuparán posiciones clave en organismos públicos, Costantini evaluó que hubo puntos positivos en las designaciones, y una intención de lograr un equilibrio macroeconómico.

"Va a haber una mirada con un coordinador, que es el Ministro de Economía, lo que no ocurría en el Gobierno de Mauricio Macri. También tienen el objetivo de mejorar la situación social, de renegociar la deuda externa y reactivar la economía, que viene de la mano del primer objetivo. Y tener un equilibrio o un desequilibrio fiscal moderado, al mismo tiempo que lograr una reducción de las tasas", analizó el empresario.



Asimismo, estimó que para mejorar la situación económica de la sociedad, el gobierno entrante tendrá que aumentar los sueldos y lanzar programas selectivos para ciertos sectores de la población.

Tampoco descartó que el nuevo gobierno recurra al no pago de la deuda o de los intereses, aumente los impuestos y las retenciones, y además aplique una estrategia de emisión monetaria moderada.

"El approach es heterodoxo, salir a través de la expansión de la economía. La Argentina está en una situación muy complicada, con poco margen. No tiene recursos. Todo esto simultáneamente no se puede maximizar, es contradictorio", estimó en diálogo con Infobae.



Si ese es el programa económico, Costantini estima que la economía probablemente tenga una mejora relativa, "pero si no hay cambios estructurales, no va a tener esa transformación necesaria que no la ha acompañado durante tantas décadas", advirtió.



Al ser consultado sobre los errores de la gestión de Cambiemos, recordó que "el sector público creció enormemente en los últimos 17 años, generando un déficit y aumentando impuestos; entonces hoy te queda una estructura productiva que no es eficiente y los margenes son muy bajos en términos generales".



"Estamos con un nivel de inflación que es casi récord en el mundo, entre los cinco países de mayor inflación. No tenemos moneda. Desde la convertibilidad, que el dólar valía uno a uno, y hoy que el dólar libre está a $70, la moneda perdió el 98,5% de su valor. El ahorro está en el exterior, el sistema financiero esta totalmente diluido. Es un paciente que está intubado por distintos lados, con una normalidad significativa única en el mundo. Sin embargo, los argentinos no tenemos una mirada macro y un diagnóstico correspondiente para hacer los cambios estructurales para reducir la pobreza", resumió.

Costantini indicó que es posible que las medidas anunciadas por el gobierno entrante para "poner dinero en el bolsillo" de los consumidores, funcionen en una primera instancia si se acompaña con la decisión de no pagar la deuda pública y se alivia el costo financiero: "Como se va a patear la deuda y los intereses, va a quedar el déficit de ingresos y egresos del Estado, los sueldos, las jubilaciones y eso podría ser un puntos y pico del Producto. Entonces, con emisión monetaria se va a poder tener el mismo Estado con inflación. Obviamente la emisión va a producir inflación".

"Al principio, con un acuerdo de precios, la gente con programas sociales va a tener una mejora en sus sueldos y va a estar en capacidad de consumir un poco más y eso va a dar lugar a un aumento de la producción por una mayor demanda; pero no va a ser una reforma estructural y, en definitiva, la inflación va a producir una suba del dólar, una suba de la tasa de interés, un retraso en los sueldos y el sistema productivo va a seguir teniendo poco margen porque el Estado no se va a achicar".



Para el empresario, será difícil que ocurran esos cambios estructurales a nivel político: "Las transformaciones se producen cuando los distintos partidos políticos tienen un acuerdo metahistórico acerca de cambios estructurales que el país requiere. Y eso no lo veo. Es como on y off. Y cuando Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad también agrandó sus gastos. La provincia de Buenos Aires agrandó menos porque no le daban presupuesto cuando estaba Daniel Scioli. Se maneja más por la agenda individual de cada político que por esa mirada al país a largo plazo".



"También toda la discusión de querer politizar al Poder Judicial. Hay una estrategia que claramente se ve con la actitud de la vicepresidenta. No es un tema menos institucional que tenga causas y que su visión sea que la Justicia se ha politizado", sentenció.

Errores y diagnóstico

Costantini recordó que en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, el sector empresario tenía la expectativa de que se pudieran lograr los cambios estructurales necesarios para que la Argentina volviera a crecer.

"Yo mismo le dí el beneficio de la duda. Decía que era un sendero de bifurcación y angosto que podía resistir. Pero me equivoqué, lo reconozco. Cambiemos planteó una solución donde buscó lograr un equilibrio a partir del crecimiento, entonces no redujo el tamaño del Estado, por ejemplo. Eso lo pudo hacer porque podía financiar el exceso del gasto. El país no estaba tan endeudado, ya que la administración anterior no era confiable al exterior y a la Argentina no le prestaban. Financió con deuda, lo que produjo una inflación que desarticuló los precios, atrasó el valor del dólar y cuando el inversor se dio cuenta de que el plan no era consistente estuvo la corrida hacia el dólar, que precipitó la crisis financiera y la crisis en la economía real. Macri, en el fondo, hizo una propuesta que va dentro de las soluciones que todos los Gobiernos le proponen a la Argentina que es no sacrificarse , no pagar el costo social y fracasar", explicó.



En ese marco fue que recrudeció la inflación y luego la pobreza en la población argentina. Hubo una suba de la tasa de interés y una corrida hacia el dólar. Todo se traduce en una espiral inflacionaria: "En la agenda empieza a tener más importancia cómo remarcás que cómo producís. Le afecta siempre al sistema productivo de lleno.



"Con el diario del lunes, puedo decir que fue un sistema ingenuo porque estaban convencidos que la inflación convergía. Lo que falló fue técnicamente el modelo macroeconómico

Y también al sistema financiero, porque lo licúa. El dólar sube y la gente retira depósitos para compras dólares. La inflación es un cáncer y la Argentina tiene siempre inflación", reflexionó.

Al ser consultado por Infobae por la estrategia de endeudamiento, el empresario dijo que "con el diario del lunes, puedo decir que fue un sistema ingenuo, porque estaban convencidos que la inflación convergía".

"Lo que falló fue técnicamente el modelo macroeconómico", reiteró. "Porque se emitió de más, entraron capitales financieros, se gastó de más y se tuvo que devaluar significativamente, de $9 a $14, a pesar de que había dos mercados. Ajustaron tarifas que estaban en el piso, totalmente desarticuladas, pero al sufrir un aumento monstruoso eso se traduce en inflación y si a los sectores asalariados se le reconoce la inflación, en el fondo... ¿quién pagó el ajuste de tarifas?", preguntó.



"El país estaba viviendo de prestado, porque el gas era regalado, el agua era regalada y se estaba descapitalizando. Subir las tarifas es una medida antipopular y si no suben los sueldos en proporción, el país tiene que hacer un ajuste y reconocer lo que vale el gas, la electricidad, la nafta. Ese es el problema de la Argentina. No queremos tomar la medicina correspondiente y este nuevo Gobierno tiene esa misma visión", sentenció.



Por último, Costantini consideró que la estrategia de salir de la crisis aumentando el consumo tiene patas cortas. Y no descartó una nueva subida del dólar: "El valor del dólar está alto. La Argentina es barata por el tipo de cambio. Pero otra cosa son la productividad y los márgenes. Cuando las expectativas son desfavorables, el dólar sube y la Argentina se pone barata pero no en base a eso vos vas a generar un aumento de la producción. El dólar va a subir o bajar de acuerdo al grado de acierto que tenga el nuevo programa económico".



"Al principio, al dólar no lo veo en una disparada. Eso ocurriría si hubiera un fracaso ostensible y una suerte de aumento de precios enorme. El déficit fiscal, sin el financiero, no es tan grande. Va a haber acuerdo de precios y respaldo político. Pero no va a haber un cambio de expectativas para bien hacia la Argentina de una manera significativa. No va a cambiar la ecuación", agregó.