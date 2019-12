Confirmado: este viernes asume Guillermo Nielsen como nuevo presidente de YPF

Hoy renunciarán Miguel Gutiérrez y varios directivos de la petrolera estatl que serán reemplazados por nuevos funcionarios para habilitar la designación

Más temprano de lo esperado, Guillermo Nielsen toma el control de YPF. Será por la tarde de este viernes 13 de diciembre en una sala de reuniones que la petrolera estatal posee en el piso 33 de su edificio de Puerto Madero.

En ese lugar se producirá el recambio de autoridades. Y para que eso ocurra varios de los actuales directores en representación de las provincias deberán renunciar y ser reemplazados por funcionarios de la confianza de Nielsen.

También hará lo mismo Miguel Ángel Gutiérrez, el actual presidente y designado por el anterior gobierno de Cambiemos.

De todos modos, es posible que siga con un cargo en el directorio por algún tiempo más.

Nielsen ya venía manteniendo reuniones con su ahora antecesor para apurar el recambio que finalmente se producirá este viernes.

Te puede interesar Arrancó el plan de Alberto para reactivar el consumo: primera reunión con firmas alimenticias

El momento elegido coincide con el tradicional almuerzo que organiza la industria a través del Instituto Argentino del Petróleo (IAPG) y al que estaban invitados no solo Nielsen sino también Omar Lanziani, el flamante Secretario de Energía. También, Martin Kulfas en su carácter de Ministro de Producción y quién será el jefe de Nielsen.

En este marco es de esperar que los petroleros hagan saber sus reclamos y el contexto en el cual esperan mantener reuniones con los nuevos funcionarios.

En el almuerzo fue también notoria la ausencia de Gutiérrez, aunque YPF estuvo representada por Daniel González, todavía CEO de la compañía ya que todavía no es oficial su reemplazo por Juan Garobi, número dos de Vista Oil.

En las últimas horas el nuevo presidente de la petrolera mantuvo diversas reuniones con ejecutivos, mientras se aguarda el cambio de mando de manera formal.

Por el momento, no hay fecha para la asunción de Nielsen dado que el Poder Ejecutivo, accionista mayoritario, no pidió la convocatoria de una reunión de directorio para avanzar en esa cuestión.



De acuerdo con trascendidos, una de las reuniones llevadas a cabo se dio con el titular de la empresa, Miguel Gutiérrez, con el fin de comenzar el período de transición.



De ese modo, a lo largo del miércoles y jueves, Nielsen pudo analizar con autoridades de la compañía los principales ejes a enfrentar una vez en el cargo.



El exsecretario de Finanzas tendrá como principal misión desarrollar Vaca Muerta, el megayacimiento de energía no convencional que puede cambiar el destino de la Argentina, segunda reserva mundial de shale oil.



En ese sentido, hace algunos meses le presentó un completo plan a Alberto Fernández sobre cómo atraer inversiones.