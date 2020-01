Lanzan descuentos del 30% en vuelos, hoteles y cruceros para atenuar el impacto del "impuesto solidario"

Durante el último año, la salida de turistas al exterior cayó 12%, hasta los 3,7 millones. Ahora, la suba de precios por el gravamen acentúa la crisis

Las sucesivas devaluaciones del peso de los últimos dos años, más el desembarco del impuesto PAIS que llevó al dólar turista a $81,90 está trayendo consecuencias en el segmento del turismo emisivo.

En los once primeros meses del año pasado, las salidas de argentinos al exterior totalizaron los 3,7 millones, una caída interanual de 11,9 por ciento.



Para tratar de atenuar el impacto que está teniendo el nuevo impuesto en los precios de los pasajes y servicios en el exterior, varias empresas están ofreciendo descuentos del 30% en algunos de sus productos. Es decir, de alguna forma, las compañías compensan el costo que le genera esa nueva tasa al cliente.



Hasta el 14 de enero, la naviera italiana Costa Cruceros ofrece un 30% de descuento en itinerarios de Uruguay y Brasil. El paquete de cuatro noches que incluye Río de Janeiro, Buzios, Ilha Grande, Ilhabela y Montevideo parte desde los US$408. "En un contexto como el actual, queremos brindar la posibilidad de disfrutar de sus vacaciones a muchas personas sin que las mismas impliquen un gasto desmedido" comenta al respecto Cecilia Bersuker, Head of Marketing de Costa Cruceros.



Algunas aéreas también se subieron a este tipo de promociones. La low cost Flybondi ofrece hasta el 26 de enero 30% off todas sus rutas internacionales: Rio de Janeiro, San Pablo, Porto Alegre y Asunción. Los pasajes pueden usarse desde marzo a octubre. Un vuelo ida y vuelta a San Pablo para febrero se puede conseguir desde los $16.400.



Por su parte, JetSmart promociona el 30% de descuento en su ruta a Santiago de Chile.



La boliviana Amaszonas también anunció una promoción para quienes deseen realizar una escapada en el feriado de Carnaval, del 21 al 25 de febrero. En este caso, la empresa ofrece una quita del 30% en los vuelos desde Buenos Aires hacia Montevideo y su conexión a Asunción de Paraguay.



Algunos sitios de viajes también están lanzando ofertas puntuales en diferentes cadenas hoteleras all inclusive, sobre todo, en las playas del Caribe y Brasil. Incluso, en algunos casos, los descuentos alcanzan el 50% y dan la posibilidad de que los niños se alojen en forma gratuita.



Las ventas de paquetes turísticos internacionales se frenaron en enero, después de haber registrado en los últimos cuatro meses de 2019 un ticket promedio de $57.000 por persona.



El responsable de la comisión de turismo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Martín Romano, dijo que "se adelantó mucha venta" en las semanas previas al 23 de diciembre, cuando entró en vigencia el impuesto del 30 por ciento.