Nike evalúa irse de la Argentina y busca modelos de negocios para seguir vendiendo sus productos

La marca de la pipa norteamericana volvería al esquema de licencias para comercializar sus distintas líneas indumentaria y calzados en el país

Nike Argentina, la subsidiaria local de la empresa estadounidense de indumentaria deportiva, con presencia propia en el país desde hace más de dos décadas, analiza irse del país en medio de un contexto de reforma global de su modelo de negocios impactado también en la Argentina por la crisis de los últimos dos años y las nuevas complicaciones para su esquema de importación de productos que impuso este Gobierno con el regreso de la licencias no automáticas.

Aunque Nike se vaya del país como subsidiaria, mantendrá la presencia de marca y la venta de sus productos por medio de terceros, indicó Infobae.

Podrían ser uno o más licenciatarios –como lo fue Alpargatas en los ‘90– que se encargarían de la logística, importación y distribución de la marca de la pipa. También de los empleados y los locales propios. Aún no hay nombres definidos y otra duda a despejar es si esta empresa licenciataria sería argentina o extranjera.

Desde el sector aseguran que la casa central de la icónica marca deportiva, en Oregon, EEUU, no estaría del todo conforme con la rentabilidad de la marca en el país. "Pero no van a dejar de aprovechar los 7 millones de pares de zapatillas que venden por año. Para el consumidor las cosas no van a cambiar, pero la empresa como tal se está yendo", dijeron al mencionado portal fuentes de la industria del calzado.

La compañía podría aplicar la misma estrategia, si finalmente es exitosa, en otros países de la región en los que tiene presencia directa. Si el modelo funciona, aseguran allegados, podría ser el camino para otros mercados más grandes, como México y Rusia.

"La mayoría de la producción de calzado de Nike no se hace en la Argentina sino en Asia, por desarrollo y costos. El modelo es sólo de ensamble, se pegan dos partes. Los productos dicen ‘industria argentina’, pero local es sólo la caja, ni siquiera aparecen los talles de acá", aseguró Hugo Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado (Caipic), quien detalló que el país importa por año unos 25 millones de pares, de los que un 79% es calzado deportivo en toda sus gamas, desde botines hasta running. "Hace cinco años fabricábamos 125 millones de pares y hoy no más de 80 millones", enumera.

Te puede interesar Con una deuda de $1.200 millones, firma de empresario kirchnerista obtuvo plan de facilidades de pago de la AFIP

"Nike creció gracias a las licencias para importación, desde 2006 en adelante. De esa manera ganaron participación de mercado, pero ahora necesitan mucho capital de trabajo en dólares para sostenerlo. Hay que ver quién puede ser licenciatario de ese negocio en medio de una política industrial que está cambiando. Ellos no quieren fabricar, quieren importar. La salida es un proceso que ya empezó: tiene menos clientes y la importación bajó", explicó otro ejecutivo del mercado.

En octubre pasado se conoció la noticia de que una de las principales fábricas proveedoras locales de Nike planeaba despedir a 400 trabajadores. Era la planta que el grupo brasileño Dass tiene en Eldorado, en Misiones.

Si bien el ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, finalmente algunos trabajadores optaron por el retiro voluntario y quedaron unos 330 trabajadores de un total de 600. Suola es el otro fabricante de calzado local, con una planta en Villa Soldati.