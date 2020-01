Aprobaron la venta de la aeronáutica brasileña Embraer a Boeing

La autoridad antimonopolios de Brasil aprobó la compra de Embraer por parte de Boeing. Por la compra el estado brasileño recibirá u$s4.200 millones

A partir de la medida de la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), quedó aprobado el acuerdo firmado en 2018 que prevé que la multinacional estadounidense Boeing compre el 80% del negocio de aviación civil de la empresa brasileña. Por la compra de Embraer, Boeing le pagará al Estado brasileño unos u$s4.200 millones.

El acuerdo entre ambas compañías, prevé la creación de una nueva empresa, Boeing Brasi-comercial, y que Embraer, con su 20% restante, se dedique al desarrollo, producción y venta de aviones.

La segunda parte del contrato derivará en la creación de una empresa conjunta, en la que Boeing y Embraer tendrán, respectivamente, el 49 y el 51% de las acciones, que se dedicará a la producción del avión de transporte militar Embraer KC-390, que realizó su primer vuelo en 2015.

El CADE decidió que ambas transaccionnes, descriptas en el acuerdo previo, no violan la legislación ya que las empresas no compiten directamente en la aviación civil, mientras que la participación en el proyecto militar no representa una unión de portafolios.

"La operación generará beneficios para Embraer, que se convertirá en un socio estratégico de Boeing. De esta manera, la división que permanece en Embraer —la aviación comercial y la de defensa— contará con una mayor cooperación tecnológica y comercial con Boeing", indicó el CADE en un comunicado oficial.