Halliburton y Schlumberger anticipan una fuerte crisis en el shale

Las dos gigantes de los servicios especiales realizaron una transmisión web con inversores y anunciaron desinversiones millonarias

Dos de las compañías de servicio más importantes del mundo proyectan que la crisis actual que atraviesa la industria de los no convencionales en EE.UU, podría "ser peor" que la de hace cinco años cuando también hubo una importante caída en los precios internacionales del crudo.



En una conferencia con analistas e inversiones, representantes de Schlumberger aseguraron que no solo la caída en los equipos de perforación podría ser similar a la de hace 5 años, sino que también "temen" que la caída sea "más rápida".



En la misma transmisión web, desde Halliburton también señalaron que el sector que más perjudicado se verá es el de servicios.



"Wall Street está cerrado para la industria petrolera", aseguró el director Financiero de Halliburton, Lance Loeffler. Y agregó: "No hay más salvavidas. Los mercados financieros no están prestando su apoyo".



Las proyecciones que hacen ambas compañías es que en el corto plazo se eliminen dos tercios de los equipos de perforación en los últimos tres meses del año.



Por su parte, el CEO de Schlumberger, Olivier Le Peuch, aseguró que las consecuencias se verán "antes del segundo semestre"