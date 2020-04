Precios de casas y departamentos: así evolucionarán por la pandemia, según expertos

Especialistas coincidieron en que el coronavirus cambió la realidad del mercado. Costos de construcción, en pisos históricos para quienes tengan dólares

El valor de las propiedades inmobiliarias en todo el país bajará en los próximos meses por efecto de la pandemia de coronavirus y la caída de la demanda que comenzó el año pasado, de acuerdo con distintos especialistas consultados.



"Desde el segundo trimestre de 2018 la demanda vino en caída y al principio los precios se mantuvieron, después empezaron a bajar de a poco, entre 5 y 10%; con la pandemia, lo que uno puede intuir es que va a haber una flexibilidad de los precios a la baja en los próximos meses", dijo a Télam Juan Pablo Baca, consultor inmobiliario de Coldwell Banker Argentina Uruguay.



Baca consideró que "se viene un mercado donde el precio de publicación va a seguir con precio a la baja pero no abrupta, pero sí va a haber ofertas agresivas".



"No habrá caídas abruptas en los valores porque los propietarios que puedan esperar lo van a hacer; las próximas operaciones que van a venir son de un grupo menor de urgidos, y los inversores aprovechando esta urgencia van a intentar comprar a bajo valor", detalló.



Asimismo, Baca observó que en "los costos de la construcción, quienes tengan dólar billete van a encontrar el costo en pisos históricos, es la gran oportunidad".



Por su parte, Sebastián Cantero, de la inmobiliaria Sebastián Cantero SA, afirmó que el costo de la construcción disminuyó "por lo cual el valor de las unidades a estrenar bajan, y deberían reacomodarse obligadamente los valores de los usados".



"En épocas de crisis como éstas empiezan a ganar quienes tengan ahorro o disponibilidad de dólares para hacer frente a una oferta y esperarla; la gran diferencia entre 2001 y hoy es que en 2001 el 90% de la gente estaba endeudada con los bancos, con hipotecas, y hoy eso no no está pasando", detalló a Télam.



Sostuvo que "post pandemia, después de 40 días de inactividad más los últimos tres años de caída libre en el negocio inmobiliario, el 'expertise' del operador inmobiliario debería estar guiado en hacer una muy buena tasación de manera tal que contemple esta situación, y el valor sea real y no un valor para captar propiedades y no dejarlas en stop permanente sin venderlas".



"El valor de las propiedades tiene que bajar sin dudas, pero dentro de tres años vuelven a subir, por lo cual el ladrillo es el mejor refugio", indicó.



En tanto, el asesor inmobiliario Daniel Zampone afirmó a Télam que "estábamos notando una baja a fines del año pasado y principio de este año también en el valor de las propiedades; después de la pandemia vamos a ver otra baja de las propiedades".



"El año pasado habían bajado entre 8 y 12%, luego de esta pandemia veremos que sumado a ese porcentaje las propiedades bajarán más de 20%", estimó.



Por último, el empresario Horacio Ludigliani indicó a Télam que "va a haber muchas oportunidades de negocios porque mucha gente va a tener que vender para apuntalar su negocio principal".



"Las inversiones de pozo pueden ser una buena inversión pero tienen que ser empresas que tengan mucho respaldo, porque van a pasar tiempos difíciles y hay que ver que la empresa lo pueda terminar y que la gente pueda seguir pagando la cuota mientras se está haciendo la construcción", advirtió.



Según Ludigliani, "estamos viendo una baja del 20% en las propiedades; los que se quedaron con dólares por supuesto que van a poder comprar mucho más barato, sobre todo lo que se está construyendo".



El empresario consideró que "esto va a ser largo, todos los inversores estamos pensando en 2021, no es una crisis más de las económicas que hay un hecho puntual y de ahí se reconstruye, acá hasta que no esté la vacuna no hay certeza de cómo va a ser el mercado".



Proyectó que "el mercado ya no va a ser lo mismo, los elementos tecnológicos se están poniendo en valor y todo lo que sea venta online va a traer otra dinámica porque le va a permitir ver más variedad de precios al inversor".



"Del lado del comprador es posible que la gente se quiera descentralizar de la capital, la zona suburbana quizás empiece a ser más buscada", señaló, y agregó que "están surgiendo muchas oportunidades, muchos desarrolladores buscando hoteles que tal vez no puedan volver a abrir y que se pueden reformular como departamentos".