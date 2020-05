¿Tenés Pack Fúbtol?: esta empresa de cable deberá reintegrar la plata del abono

Mientras los partidos de la Superliga sigan suspendidos, los abonos por este servicio no podrán ser facturados por ninguna compañía, informó el Gobierno

La empresa Telecentro deberá reintegrar a sus clientes los abonos del "Pack Fútbol" cobrados en abril; tras la intervención de oficio de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC).

"En vistas de que los partidos de la Superliga fueron suspendidos ante la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19, mientras no haya transmisión de encuentros deportivos locales, la SSADC indicó que Telecentro, ni ninguna otra compañía -como Fibertel y Direct TV, de quienes no se han reportado avisos en este sentido- no deberán facturar a sus clientes los paquetes de fútbol codificado", informaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La Subsecretaría de Defensa de las y los Consumidores recibió e identificó los reclamos de clientes de Telecentro, que seguía cobrando este servicio pese a que el fútbol está suspendido. "Esta acción sistemática y reiterada por parte de una empresa lesiona los derechos establecidos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor", agregaron.

Tras el requerimiento del organismo oficial para hacer lugar a los reclamos, Telecentro dejó sin efecto estos pagos y dispuso la devolución total de los importes facturados y cobrados correspondientes a abril de este año.

"La SSADC adopta un rol activo para identificar y frenar conductas abusivas de las empresas para la protección de las y los consumidores. Tras analizar las denuncias ingresadas al sistema de reclamos, da entidad a las situaciones individuales a través de la intervención de oficio frente a las compañías para que brinden una respuesta satisfactoria a sus clientes", agregó la cartera que conduce el ministro Kulfas.

Mientras el fútbol no se reanude, ningún operador de cable podrá cobrar ese abono a sus clientes

¿Cuándo vuelve el fútbol?

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, está evaluando cuándo y cómo podría reanudarse el fúbtol en la Argentina.

En ese sentido, consideró que la producción nacional de test rápidos para la detección de coronavirus facilitará el regreso del fútbol a puertas cerradas, "porque en 40 minutos se va a poder garantizar que ninguno de los 22 jugadores que entran a la cancha está enfermo".

"Cuando tengamos los test rápidos hechos en Argentina, los clubes van a poder garantizar que ninguno de los que entran a la cancha está enfermo, entonces podríamos dar ciertas reglas para que vuelva el fútbol", había dicho días atrás el mandatario.

"Yo siempre le pregunto a Ginés (González García, ministro de Salud de la Nación) Una cancha tiene 8.000, 9.000 metros cuadrados, ¿no puede haber 22 tipos jugando? Por eso hablo de los test rápidos", contó entre risas.

Alberto confía en que los test rápidos que se están desarrollando permitan el regreso del fúbtol.

"No saben lo que extraño el fútbol", agregó Fernández, y apuntó: "Podemos ir poco a poco, viéndolo por TV. Eso les sirve a todos: a los clubes, a la televisión, a los jugadores y a todos, más allá de que esta emergencia sanitaria seguramente ha impactado en el estado físico de los jugadores. Por eso hay que ir de a poco".