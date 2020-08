Microsoft negocia la compra de una popular app china que Trump considera prohibir en EE.UU.

Los legisladores estadounidense se fijaron en la empresa con el aumento de su popularidad y la posibilidad de que el Gobierno chino pueda influir en ella

En medio del anuncio del cierre de la casi totalidad de sus tiendas, Microsoft está negociando la compra de la popular app de vídeos china TikTok, que se ha convertido en un fenómeno de masas a nivel mundial.

Sin embargo, el Gobierno de Donald Trump estaba considerando prohibirla en Estados Unidos por la posibilidad de que suponga un problema de seguridad nacional y para la privacidad de los estadounidenses, según informó el diario The New York Times.

Las fuentes consultadas por el medio no especificaron en qué punto se encuentran las conversaciones, que podrían desembocar con la entrada del gigante Microsoft en el accionariado de la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance, la que está valorada en unos 100.000 millones de dólares.

La Administración Trump estudiaba, entre otras medidas, forzar a ByteDance a deshacerse de activos en Estados Unidos, especialmente TikTok, que adquirió en 2017.

Según The Wall Street Journal, la decisión de forzar a ByteDance a llevar a cabo esa desinversión estaría ya tomada, aunque el propio presidente, en declaraciones a los medios, dio a entender este viernes que por ahora no hay nada definitivo.

"Estamos mirando a TikTok. Podríamos prohibir TikTok", dijo el mandatario, que aseguró que había distintas opciones sobre la mesa.

Popularidad de la app en EE.UU.

Otras de las medidas contra la compañía china, creadora de Tuotiao, el mayor portal de noticias de China, que barajaba el Gobierno estadounidense era incluir a ByteDance en la lista de entidades extrajeras que no pueden adquirir productos y servicios en Estados Unidos sin autorización previa.

Los legisladores estadounidenses comenzaron a fijarse en TikTok con el aumento astronómico de su popularidad en Estados Unidos y a preocuparse con la posibilidad de que el Gobierno chino pueda influir en la empresa y ésta, a su vez, pueda ceder datos de estadounidenses o promover ciertos contenidos para influir en la política estadounidense u otros ámbitos.

Estas suspicacias contra TikTok coinciden también con el aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos por espionaje industrial y desavenencias comerciales.

Por su parte, desde la aplicación buscan demostrar que estas acusaciones son totalmente falsas e infundadas, y que la información publicada en Estados Unidos es almacenada en dicho país, con un respaldo en Singapur.

Kevin Mayer, presidente ejecutivo de TikTok, aseguró en su blog que la aplicación es "apolítica" y su única voluntad es la de otorgar una plataforma divertida para sus usuarios. "No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten", señaló.

La firma china también ha considerado la adquisición de fondos de inversión estadounidenses como Sequoia Capital o General Atlantic.

Es una de las aplicaciones que más se ha descargado en el mundo en los últimos años

TikTok en el mundo

Fundada en 2014, TikTok ha crecido con la compra por parte de ByteDance en todo el mundo y ser un referente en vídeo virales de adolescentes y celebridades.

Es una de las plataformas de redes sociales que más rápido ha crecido en el mundo y que presenta una versión alternativa de compartir e interactuar online, ya que permite a los usuarios crear vídeos cortos con música, filtros y otras características.

Es una de las aplicaciones que más se ha descargado en el mundo en los últimos años, con 2.000 millones de descargas entre la Play Store de Google y la App Store de Apple (Sensor Tower 2020).

La aplicación alcanzó los 1.000 millones en febrero de 2019, tardó poco menos de ocho meses en alcanzar otros 500 millones, y para finales de febrero de 2020 llegó a los 2.000 millones de descargas.

TikTok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo de 2020 con más de 115,2 millones de descargas, lo que representó un aumento del 98,4% con respecto a marzo de 2019 (Sensor Tower, 2020). Los países con más instalaciones de la aplicación durante este período fueron India, con el 29,5% de sus descargas totales, y Brasil con el 9,4%.

