Bares y restaurantes lanzan campaña y reclaman 5 medidas para la superviviencia de la gastronomía

Será desde este sábado para viabilizar la crisis que sufre el sector y pedir rebajas fiscales y la continuidad de los planes oficiales de ayuda

Casi sin facturación durante los últimos cinco meses, con locales que ya cerraron de manera definitiva, miles de empleados suspendidos y con la venta por delivery como la única posibilidad de supervivencia, los bares y restaurantes reclaman urgentes medidas para atravesar la crisis actual y para conseguir que la gastronomía vuelva a ser rentable.

Además, un centenar de locales y cadenas del sector se sumaron a una campaña pública para visibilizar el reclamo que será lanzada por todas las redes sociales y medios de comunicación este fin de semana bajo el nombre de "No más #sillasalrevés".

Ambas decisiones van de la mano y sus organizadores pretenden cambiar la acuciante realidad que atraviesa el negocio gastronómico a partir de las medidas sanitarias y restricciones tomadas por el Gobierno para combatir el avance de la pandemia del Covid-19.

"Después de coordinar los esfuerzos con las cámaras que nos representan, con el sindicato, y también después de hacer algunas gestiones con el Gobierno se están empezando a conseguir grandes logros", se entusiasman los empresarios.

En el caso de la campaña, comenzará este sábado 22 de agosto a las 10 a.m. y se extenderá durante toda la semana con mecanismos de comunicación en las redes y en los locales, con los carteles que se están diseñando y que se irán repartiendo desde el próximo lunes 24 de agosto.

"Ya tenemos confirmado que muchas cadenas y restaurantes importantes van a participar, también algunos cocineros van a salir en las redes, y les pedimos al resto que se sume con el efecto de lograr que absolutamente todos participemos y así poder lograr la diferencia y sobre todo, poder cambiar el resultado de nuestro futuro", reclaman los organizadores de esta importante movida.

Sillas al revés: la campaña para reclamar medidas de alivio para la gastronomía.

Las medidas que se reclaman

En cuanto a las medidas concretas reclamadas al gobierno nacional como al de la Ciudad de Buenos Aires son:

1. IVA al 50%.

2. La continuidad del programa ATP hasta marzo próximo.

3. Rebajas de aportes y contribuciones.

4. No pago de Ingresos Brutos por seis meses y luego que la tasa se reduzca en un 50%.

5. Apertura inmediata con protocolos.

Todos estos reclamos se incluirán en la campaña, con el agregado de que habrá un link para que la gente vote por el pedido en la red de ayuda humanitaria change.org.

"Todo está pensando y diseñado para lograr un efecto absoluto y que todo el mundo se haga parte y nos ayude a poder salir adelante ", agregan sus organizadores.

Los restaurantes reclaman apertura inmediata y continuidad del ATP.

Qué establecimientos y marcas se suman

Hasta el momento, más de un centenar de bares y restaurantes locales se han sumado a la movida "No más #sillasalrevés", entre los que se encuentran 1870 Beer & Coffee; Aldo’s; Alicia; Almacen de Pizzas; Animal; Arenales; Artemisia; Asia de cuba; Avant Garten; Ave Caesar; Ayerza Resto; Benaim; Biblos; Birkin; BIS; Broda house; Bronce; Buena Birra Social Club; Burger Joint; Burton on Trent.

También figuran Café Amado; Café Martinez; Cafe Registrado; Cantina Sunae; Casa Barro; Casa Lucca; Celigourmet; Cervecerïa 1516; Cervecería Blest; Cervecería Bluedog; Cervecerïa; Bucare; Cervecería Federal; Ceviche; Chori; Chungo; Club de la Milanesa; Club Social de Luxe.

El listado sigue con Dandy; Dashi y El Galpon de Tacuara; Dean & Dennys; Deniro; Diggs; Docks; Domani; El Burladero; El Puntal; El Purgatorio; El Rincón Cervecería; Enero Costanera; Estilo Campo; Fabric sushi; Faraday; Fedras; Fervor; Festival; Fiera Parrillas; Francisca del Fuego; Frattempo; Fridays; Fulano mengano; Futu Sushi; Gigi and puppys y Ginger.

El listado se complementa con Gout Café; Gout Gluten Free; Gran Paraiso; Green & Co; Green Bamboo; Green eat; Growlers; Grupo 83 (Rosario); Guten Bier; Haiku; Hana; Harper Juice; Havanna; Hells pizza; Hendrix; Hierbabuena; Hola Jacoba; Honorio; Il Materello; Il Quotidiano.

Se suman In & Out Sushi; Invernadero; Irifune; J.W Bradley; Johnny b Good; Kentucky pizzería; KFC; Komyun; Korzeni ; La Barrica; La Birra; La Birrería; La Cabrera; La Cabrera Pilar; La Cátedra; La Chopería; La Farola; La Hija de Tigra; La Malvada; La Mar; La Palomina; La Parolaccia; La Popular de San Telmo; La Taberna; Le Pain Quotidien; Lele del rio; Lo de Carlitos; Lo de Facu; Lucca Vermutería; Lucciano's.

Se agregan Madison Café; Madri; Magic dragon; Maldini; Malloys; Malvon; Mecha; Mercado de Liniers Restaurant; Milanga&co; Mimi Restaurant y Café; Minga; Monet; Montecatini; Mooi; Nicky Harrison; On Tap; Pani; Peñon Del Águila; Perez H; Persicco; Piba.

En el listado final se agregan PIXA; Placebo; Pottery Coffee&Deli; Presidente Bar; Ramon Bistro; Rock & Ribs; Rock and Fellers Pilar; Sans; Sede Whisky; Sensu Sifon Soderia; Siga la Vaca; Soria; Sottovoce; Sushi pop; Taco Express - Comida Mexicana; Tacobox; Tandoor - Cocina de la India; Tanta; Tea connection; Temple Bar; The Birra Lab; The Food Truck Store; The Hole Bar; The Pizza Tienda de Café; Tigre Morado; Tinta; Tolon; Tora; Tostado; Trade sky bar; Tres Monos; Tucson; Uptown; Villegas Resto; Wendys; Whoopies y Williamsburg.