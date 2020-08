CEO de Telecom advierte sobre el decreto de telecomunicaciones: "Es un gran retroceso para los usuarios"

Roberto Nóbile opinó que la decisión del Gobierno de declarar servicio público a las telecomunicaciones "cambia las reglas de juego de forma contundente"

El CEO de Telecom, Roberto Nóbile, opinó que la decisión del Gobierno de declarar servicio público a las telecomunicaciones "cambia las reglas de juego de forma contundente" en esa actividad y provocará que para las empresas "no sea posible la inversión si se toca la variable más importante, que es el precio".

Así se manifestó Nóbile al participar del encuentro virtual Forbes CEO Week, del que tomarán parte esta semana varios líderes de negocios del país.

En paraleo, tal como informó iProfesional, la compañía dio marcha atrás con un plan de inversiones por u$s600 millones.

El directivo dijo que el decreto presidencial sobre las telecomunicaciones "es un gran retroceso para los usuarios y todo el ecosistema de las comunicaciones".

"Parece ser una cuestión de precios" consideró el ejecutivo sobre las razones de la medida, pero aclaró que "la inflación no la crean las empresas", sino que "también tiene su origen en las políticas públicas".

"Tenemos costos de julio a julio de 42%, el mismo porcentaje de aumento y no son aumentos, son recomposiciones de precios, porque no son aumento reales", añadió.

Sostuvo que el precio es "la variable más importante que tiene las compañía para estimar el repago de las inversiones y estimar su flujo", al señalar que el caso de Telecom está "tomando deuda a 5 y 7 años porque el repago de las inversiones es el precio".

La compañía salió a reclamar contra el decreto presidencial.

Telecom y el futuro del mercado

Sobre el futuro del desarrollo tecnológico en el mercado local, en particular con la llegada de la internet de quinta generación, Nóbile insistió que "no es posible inversión si estamos sujetos a la arbitrariedad" y planteó que si el país quiere "ir al 5G necesita reglas clara y una de ellas es la libre disponibilidad de precios".

En otro tramo de su exposición, el Ceo de Telecom volvió a manifestar su sorpresa con la decisión del Gobierno, al asegurar que las empresas estaban "en permanente negociación, con un esquema en el que podíamos aumentar desde 1 de septiembre luego de un año de precios acordados y con una serie de productos inclusivos y reducidos".

Sobre el futuro del DNU en el Congreso, donde deberá ser ratificado, Nóbile afirmó que la norma "confunde la coyuntura con las políticas estratégicas de largo plazo" y entendió que no se tiene en cuenta que "la industria soportó la peor pandemia mundial, con un crecimiento del 50% a 60% en tráfico de datos".

En el cierre, el CEO recurrió a una imagen para reflejar, según su criterio, el impacto del precio del servicio de comunicaciones en un hogar: "Una empanada hoy vale 80 pesos, mientras que internet vale 20 pesos por día. El costo hoy de internet por día es el mordisco de una empanada".

La Comisión Bicameral del Congreso dio visto bueno al decreto de Fernández.

El decreto avanzó en el Congreso

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo firmó este lunes el dictamen del DNU del presidente Alberto Fernández para congelar hasta fin de año las tarifas de operadores de televisión por cable e internet, sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes impugnaron la iniciativa.

De esta forma, el organismo dio el visto bueno al decreto presidencial que restablece como servicios públicos a la telefonía celular y la provisión de internet, a la vez que congela sus tarifas hasta el 31 de diciembre.

En la previa a la reunión virtual de la Bicameral, los representantes del frente opositor habían presentado una nota al titular de la comisión, el diputado Marcos Cleri, en la que rechazaron la convocatoria debido a que "fue realizada fuera del plazo de antelación previsto" por el reglamento de la Comisión, que obliga a notificar este tipo de eventos dos días antes.

Por su parte, Cleri negó que no se hayan cumplido las 48 horas y lamentó durante la reunión que los legisladores de Junto por el Cambio "no quieren dar el debate" en torno a la iniciativa, ya que no se conectaron durante todo el encuentro virtual y de esa forma ratificaron su rechazo.

"Hemos refrendado por mayoría una medida que cuida a la gente en este momento que nos toca vivir, marcado por la pandemia, en el que garantizar el acceso a las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías es vital", dijo el diputado del Frente de Todos.

Con la firma del dictamen, el DNU quedó listo para ser discutido en el recinto de la Cámara alta.

Para quedar firme, el decreto del Presidente solo requiere de la aprobación de una de las Cámaras.