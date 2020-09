Invertir en pandemia: este es el "peso pesado" financiero que mueve fichas a la sombra de las crisis en SanCor y Vicentin

Acaba de cerrar la compra del frigorífico Friar y empuja para que la láctea vuelva a la producción fuerte de yogures y postres. Participa en energía

Con pretendido disimulo pero sin pausa, uno de los "peso pesado" en términos de inversiones y financiamiento en rubros como la alimentación, el agronegocio o la energía, sigue moviendo sus fichas en la Argentina. Se trata del fondo BAF Capital, que ahora acaba de quedar a la vista del segmento político tras abrochar la compra del frigorífico Friar, uno de los activos clave del grupo Vicentin.

La procesadora de carne en cuestión cuenta con dos plantas de producción en la provincia de Santa Fe y una cadena de carnicerías conformada por más de 20 puntos de venta. Friar ostenta una facturación anual del orden de los 1.700 millones de pesos y cuenta con un plantel de 11.000 empleados.

En términos de producción, el frigorífico se ubica en el pelotón de los 10 mayores procesadores de la Argentina con más de 240.000 toneladas y una participación de relevancia en la Cuota Hilton. El cambio de manos de Friar encendió la queja en las filas oficiales: espadas como Claudio Lozano, director del Banco Nación, definieron al traspaso como una operación que "confirma un vaciamiento y saqueo".

Con Jorge Frávega como cabeza, y con sede central Ámsterdam, BAF Capital financió en los últimos años a, cuanto menos, 80 compañías locales. Además de oficinas en Puerto Madero, también cuenta con estructura en Uruguay y Brasil.

A la par de su incursión en empresas de peso en la Argentina -también dice presente en Molino Cañuelas-, el fondo se ocupa además de brindar asesoramiento en fusiones y adquisiciones vía un plantel de más de 60 profesionales.

"Es una posibilidad de negocio por demás de importante en tanto la exportación de carne no deja de mejorar año a año. La exportación le abre otra posibilidad al fondo, que acumula mucha experiencia en lo que hace al funcionamiento de la producción en el campo. Este movimiento no le generaría riesgos como sí le ocurrió con SanCor en estos años. De hecho, hasta no tendrá que conseguir o inyectar nuevas inversiones, más allá de lo que desembolsó por la compra y que hasta ahora no trascendió", dijo a este medio un experto en agronegocios.

Pero los movimientos de BAF Capital no se agotan en Friar. El fondo es uno de los principales acreedores de SanCor -pasivo superior a los 100 millones de dólares- y, tal como anticipó iProfesional a mediados de agosto, ahora negocia cederle a la láctea el control de una unidad de postres, flanes y yogures como forma de asegurarse el cobro de millones.

Se trata de un negocio que, motorizado al máximo, podría garantizar una facturación anual del orden de los 12 millones de dólares. Según explicaron a iProfesional fuentes cercanas a la negociación, BAF Capital adquirió este nicho en sociedad con Vicentin en 2016.

"BAF Capital necesita garantizarse el repago de la deuda que mantiene SanCor con el mismo fondo. La empresa, en tanto, necesita ganar presencia comercial después de haberse derrumbado en el ranking de productores de leche. Ganan las dos partes, siempre y cuando la compañía siga firme en controlar el gasto y negociar con sus acreedores", dijo a este medio una fuente gremial.

"En su momento, BAF Capital y Vicentin compraron una porción del mercado de yogures y flanes del orden del 25 por ciento. Hoy esa participación apenas si araña el 10 por ciento. No será sencillo para SanCor, pero al menos se le abre un nuevo horizonte para seguir creciendo", añadieron las voces interpeladas.

Agronegocio y energía

El fondo también pisa fuerte en el agronegocio mediante su participación en Bioceres, una empresa local orientada mayormente al desarrollo de semillas transgénicas y plaguicidas que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

El fondo participa en una de las compañías de mayor peso en manipulación genética de cultivos.

Esta última viene de ampliar su participación en el mercado de biotecnología estadounidense además de acentuar su presencia comercial en Sudamérica. Sus regalías anuales merodean los 20.000 millones de dólares.

BAF Capital además es un jugador de relevancia en el mercado energético. Por citar un caso, en 2017 adquirió las participaciones de IMPSA y Cartellone en la central hidroeléctrica de Potrerillos, por lo que factura a partir de la energía que genera y luego se comercializa desde ese dique mendocino.