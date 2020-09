RE/MAX debe dejar de operar: qué ocurrirá con su plantel de "colaboradores" y cómo está estructurada la red

En CUCICBA aseguran que la decisión de la IGJ "no puede ser apelada", por lo que la firma debería frenar ya su operación. RE/MAX y su posición de mercado

La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de prohibir a la empresa RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria agarró de sorpresa a los directivos de la franquiciadora. Así lo reconocieron a iProfesional directivos de la compañía, que ahora se aprestan a entablar una batalla legal con la expectativa de tirar abajo lo dispuesto por el organismo.

La tarea no será sencilla: desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) su titular, Armando Pepe, dijo a este medio que -según lo evaluado por los abogados de la entidad- todo indicaría que la representación de RE/MAX en la Argentina no podría apelar lo dispuesto.

"Acá no estamos hablando de tribunales si no de una disposición diferente. No es que surgió a partir de la intervención de la Corte Suprema. Nuestros abogados dicen que esto quedará dispuesto así", afirmó.

Desde la compañía alcanzada por la medida de la IGJ opinan lo contrario. "Esto se va a pelear y tenemos posibilidades porque entendemos que la decisión habla de RE/MAX Argentina. Y esta es una franquicia madre que no vende propiedades en sí misma. Sólo otorga y da servicios, por lo que no afectaría al resto de la red", sostuvo ante iProfesional Ariel Champanier, de RE/MAX Premium.

Por lo pronto, lo que manda es la incertidumbre respecto del horizonte cercano para quienes operan bajo la bandera de la franquiciadora. La red local de la compañía comprende más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales.

Desde RE/MAX reconocen que la medida de la IGJ podría afectar "la fuente de ingresos de más de 5.000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias". Para luego retrucar que lo dispuesto "no implica el cese ni suspensión de la actividad" de la firma, por lo que "las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes".

En el ámbito inmobiliario observan esta aclaración como "un manotazo de ahogado de último momento" dado que la IGJ haría pesar su decisión ya en el último tramo de esta semana.

"En tanto es una empresa que opera con monotributistas, ni siquiera es que deberá correr con demasiados costos cuando deba hacer efectivo el cierre de oficinas. Ese bajo riesgo es uno de los pilares de una compañía que degrada la actividad inmobiliaria acá y en el resto del mundo. Los únicos empleados son administrativos, rara vez más de uno por oficina", comentó a este medio un referente de la comercialización de inmuebles en Capital Federal.

"Si bien su foco en cuanto a comercialización está puesto en Buenos Aires, desde hace años RE/MAX viene intentando hacer pie en todo el país. De no ser por la resistencia de los colegios de la actividad inmobiliaria ya se habrían hecho con todo el mercado del interior a partir de prestar el nombre", añadió.

En la geografía porteña diversos operadores coinciden en que, hoy por hoy, RE/MAX ostenta una porción del mercado inmobiliario cercana al 30 por ciento.

La IGJ decidió que no es lícito que las inmobiliarias trabajen bajo régimen de franquicias.

Una polémica de años

Como ya expuso iProfesional en otras ocasiones, los colegios del ramo hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía.

En esas actividades, que se extienden por breves semanas a diferencia de la formación universitaria que se exige entre martilleros, fuentes del ámbito de los martilleros aseguraron a este medio que los interesados abonan matriculas abultadas y hasta deben efectuar pagos adicionales en conceptos como vestimenta o uso de cartelería con los colores y logo del franquiciante.

"Son como un Rappi pero de las inmobiliarias. Dan un entrenamiento de 15 días a los vendedores, que lejos están de estar en relación de dependencia: son todos monotributistas. Estos tienen que pagar hasta por el escritorio que luego utilizan. Consiguen que alguien ponga su matrícula y así habilitan puntos de venta o alquiler con una veintena de 'brokers' o más. No hay ética y se destruye nuestra profesión", dijo a este medio un representante de la Cámara de Martilleros de Mar del Plata.

Los colegios del rubro aseguran que RE/MAX promueve inmobiliarias sin empleados propios.

Vía la resolución divulgada el martes por la tarde, la IGJ consideró ilícito el modelo de negocios, dado que a su entender la actividad no puede ser franquiciable.

Así las cosas, la empresa deberá dejar de operar en el país y, por lo tanto, tendrá que iniciar su proceso judicial de disolución y posterior liquidación, en el marco de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.