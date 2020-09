¿Qué va a pasar con los precios de las propiedades, tras el súper cepo al dólar?: esto anticipa un referente

La decisión de volver a restringir el acceso al dólar asestó otro golpe. La mirada de Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina

Que el sector inmobiliario transcurre un estadio de tormenta perfecta no es ningún secreto. Cepo, pandemia, cuarentena y recesión son algunas de las variables que hasta inicios de la semana pasada ya venían manteniendo en situación subterránea la evolución de las escrituras.

La decisión política de volver a modificar las pautas de acceso al dólar oficial, implementada a partir del martes pasado, asestó otro golpe a una actividad que transita el 2020 al ritmo de una caída inédita.

Alejandro Bennazar es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA). A tono con la preocupación que atraviesa a todo el rubro, dialogó con iProfesional respecto del impacto de las últimas medidas y la perspectiva en términos de precios y comercialización.

-¿Cuál fue el efecto más inmediato que generó el nuevo cambio sobre el dólar?

-Todos estos movimientos producen un shock. Tenemos un dicho en la Cámara Inmobiliaria Argentina: cuando el dólar se moviliza, el mercado se paraliza. Recién se puede pensar en una vuelta a cierta normalidad a los 15, 20 o 30 días de generada una cierta estabilidad en la moneda. Quizás ahí algo se podría recomponer. Hasta los llamados dejaron de tener la frecuencia habitual. Estos últimos días los únicos que se comunicaron fueron ciertos potenciales compradores con pensamientos de oportunidad, que siguen buscando precios inmobiliarios oportunos por la pandemia.

-O sea que se volvieron a derrumbar hasta las consultas...

-Y así sucederá por dos o tres semanas más, sin dudas. Seguiremos con una baja fuerte en las consultas y las que surjan serán con contraofertas muy fuertes. La situación de pandemia se sintió fuerte en los precios y ahora el eventual comprador se anima más a contraofertar. El tema es que no tenemos vendedores pasando una situación de necesidad. Eso también hace que sigamos teniendo muy pocas operaciones.

Bennazar señala que lo que viene es una intensificación en las contraofertas

-¿Qué ocurre con el acceso al dólar billete con tanto vaivén en el mercado cambiario?

-Normalmente, las operaciones las llevan a cabo quienes ya tienen los dólares. En su gran mayoría es así. Después tenemos una parte que se concreta mediante el acceso al dólar "bolsa". También están los que hacen pagos en pesos, en operaciones que hay que cerrar con urgencia porque conllevan algún tipo de obra posterior. Los arreglos son de todo tipo y con distintos valores del dólar.

Pero podríamos decir que el 50 por ciento de quienes cierran una operación, o al menos lo intentan, se manejan con recursos ya disponibles. Que tenían guardados. Algo que empezó a suceder con más frecuencia, y que se hará más común con el correr del tiempo, son las permutas. Esto viene ocurriendo muchísimo. Gente que decide pasar de una propiedad a otra más grande, o también más chica, y ofrece su inmueble como parte de pago. También se observa en el cambio de una casa a departamento, o al revés. Lo que se hace a partir de ese movimiento es trabajar sobre la diferencia. Reduce mucho el impacto sobre lo que hay que desembolsar encima cuando la intención es pasar a una unidad más grande.

-Este nuevo cambio en términos de política cambiaria, ¿cómo repercute en los precios? ¿Se puede dar otra caída?

-Ya los precios han bajado bastante. Lo que incentiva este tipo de situaciones es la contraoferta. El punto es que los dueños no están dispuestos a seguir bajando. Hay casos de rebajas del 15, el 20, hasta el 40 por ciento. Sobre todo en el interior del país. Pero ocurre que el dueño no está endeudado, no está apurado en vender. Eso se ve reflejado en las pocas escrituras que se cierran. De hecho, hoy prácticamente el 50 por ciento de las operaciones que se dan en el mercado inmobiliario no corresponden a compraventa.

Se dan herencias, traspasos. También hay casos de permutas. Las ventas con billete son la mitad de esas pocas operaciones. Hay operaciones que son transferencias o sucesiones. Tenemos escrituras que son poderes.

-Los precios, entonces, no deberían descender mucho más de lo que ya lo hicieron...

-No, ya variaron lo que debían. Los precios no deberían bajar más salvo que tengamos una sorpresa impensada, que no se pueda identificar hoy. Igual, más de lo que ya sufrimos no nos puede pasar: movimiento del dólar, falta de crédito, inflación y pandemia. Estamos en una situación de caída de las escrituras como nunca se dio.

Según el titular de la CIA, las escrituras formalizadas exhiben una caída histórica.

-¿Y cuál es la mirada respecto de los inmuebles nuevos, siempre en términos de valores?

-En ese segmento hay algunas ofertas según el desarrollador. Pero la participación de los inmuebles nuevos es muy reducida respecto del usado. Según los últimos informes, el 90 por ciento de la oferta corresponde justamente al usado y el porcentaje restante es nuevo.

-¿Cómo visualiza el último tramo del año para el sector?

-Ojalá mejore pero no vemos condiciones para eso. Estamos prácticamente en octubre y al estar la divisa en movimiento todo se paraliza. Después viene fin de año, el verano. Creemos que hasta marzo, abril o mayo del año que viene el mercado no tendrá una variación muy diferente a como se viene dando todo hasta ahora.