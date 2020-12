Expansión a pesar del coronavirus: importante cadena hotelera avanza en plena pandemia

Pese al Covid 19, la cadena hotelera no suspendió sus planes de nuevas aperturas proyectadas para el 2020 y ya lograron reabrir la mayoría de sus hoteles

La cadena de hoteles Wyndham acaba de inaugurar el Wyndham Puebla Angelópolis, un hotel totalmente nuevo, que se suma a las aperturas en este año del Ramada by Wyndham Acapulco Hotel & Suite, el Wyndham Garden Cancún y el Trademark Collection by Wyndham Cozumel.

Con esto tiene más de 9.000 propiedades en 90 países de seis continentes y, pese al escenario marcado por la pandemia, pudieron avanzar en el cronograma de nuevos hoteles que tenían pautado.

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham señaló que cierran un 2020 optimistas, con un comportamiento muy positivo. "Por supuesto que las cifras de este año no se parecen en nada a las del 2019, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel".

Asimismo, aseguró que si bien cerraron muchos hoteles temporalmente, todos reabrieron ya sus puertas, excepto 5 inmuebles que se ubican en el Bajío y Sinaloa.

Ramada by Wyndham Acapulco Hotel & Suite

Por otra parte, ninguno de los hoteles que tenían contemplados abrir, fueron cancelados, solo aplazaron sus aperturas como en el caso del Wyndham Grand México City, el primer hotel de su marca Grand, al igual que el Esplendor by Wyndham Condesa Ciudad de México, y el Esplendor by Wyndham Tulum Nook, hoteles de segmento alto; además del Ramada Encore by Wyndham El Salto, La Quinta by Wyndham Reynosa y el Wyndham Garden Saltillo, que estarán sumado más de 800 nuevas habitaciones a su portafolio.

Cruz del Río apuntó que "más allá de la situación mundial, Wyndham Hotels & Resorts continúa creciendo, sumando propiedades y creando nuevas fuentes de trabajo. La compañía ya cuenta con 57 hoteles en México, tres de ellos en Puebla".

Tarifas promocionales

El ejecutivo agregó que alcanzaron el 40% de ocupaciones en promedio y esperan terminar el año con un 35% de ocupación. Los destinos más beneficiados son los vacacionales.

"Acabamos de salir de la iniciativa del Buen Fin (descuentos hasta el 40%) que por primera vez nos sumamos, y la venta fue muy buena, hubo hoteles que se vieron muy beneficiados y seguimos con tarifas promocionales, es un buen momento para viajar porque tenemos tarifas jamás vistas en el mercado y además nuestras tarifas son muy flexibles", dijo.

Destacó también la gran labor que ha llevado a cabo la cadena en cuanto a protocolos de seguridad e higiene y recordó que la compañía forma parte de la iniciativa "Count on UsSM" o "Cuenta con Nosotros", con la cual se elevaron aún más los estándares de salud e higiene a raíz del COVID-19.

En México, Wyndham Hotels & Resorts opera 57 hoteles con más de 7,900 habitaciones a través de 12 de las 20 marcas que maneja a nivel global. Esas propiedades se localizan en más de 30 ciudades del país a través de las marcas: Wyndham, TRYP by Wyndham, Trademark Collection, La Quinta, Wingate, Wyndham Garden, Ramada, Ramada Encore, Baymont Inn & Suites, Microtel, Days Inn y Howard Johnson.

Wyndham Garden Cancún es una de las inauguraciones de este año

Hoteles argentinos en crisis

De la vereda de enfrente, en Argentina lo peor para el sector gastronómico y hotelero, incluso ya fuera de la cuarentena que lo paralizó todo, parece que recién está por venir. Ocurre que la decisión oficial de desarticular la política de ATP, combinado con una ganancia que apenas si promedia el 15 por ciento respecto de 2019, coloca a miles de emprendimientos de la Ciudad al borde la quiebra.

Para colmo, indicaron a este medio sendas fuentes del sector, los meses de calor siempre representan una instancia de caída de la facturación por aspectos estacionales. Este verano, sintetizan los empresarios del rubro, será fatal para ambas actividades.

Según datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) a los que accedió iProfesional, el recurso provisto por el Estado permitía cubrir la mitad de los haberes de hasta 60.000 trabajadores. Si bien el segmento elevó ante las autoridades reiterados pedidos de continuidad de los ATP, la respuesta del Gobierno fue que el único beneficio que seguirá disponible es el programa REPRO.

"El problema de los REPRO es que no todo el mundo accede, es complicado que te lo asignen. Aparte no es un beneficio que te den en el momento, en cambio el ATP es automático. Gastronomía y hotelería son sectores donde predominan las pyme. Y ninguna de estas empresas cuenta con un equipo de contadores y abogados como para tramitar el beneficio", comentó a iProfesional Ariel Amoroso, presidente de la AHRCC.

La situación hotelera en el país está en crisis por la pandemia

"El verano será muy difícil para todo el sector. Durante enero y febrero, si no hay ayudas, habrá más cierres. Históricamente son meses de muy poca actividad, y ahora nos agarra la pandemia, la falta total de turismo, una demanda muy baja de por sí. Una prueba del desastre actual puede verse en la cantidad de locales cerrados que muestra el microcentro porteño. Bueno, eso haría extensivo a otras zonas de la Ciudad durante el verano", añadió.

Amoroso detalló que los ATP representaban un alivio para casi 9.000 emprendimientos gastronómicos y algo más de 1.000 alojamientos. "Los números, incluso con ATP, hoy no cierran para nadie. Ni hablar de lo dramático que se hará todo si no sigue este auxilio. La gastronomía promedia un 15 por ciento de facturación respecto de igual etapa pero del año pasado. Hoy el que mejor factura llega al 50 por ciento. Pero son casos puntuales, contados", aclaró el directivo.

"Para empatar los costos necesitás que el salón tenga una ocupación de al menos el 70 por ciento. Por supuesto que con todas las limitaciones de la pandemia nadie llega a ese porcentaje. Por otro lado, gastronomía y hotelería llegan a esta instancia muy endeudados por los préstamos que solicitaron para sobrevivir a la cuarentena. Ahora negociamos la continuidad de la exención de pago de Ingresos Brutos porque sí: encima se nos vence eso en febrero. El verano nos llega con todo en contra", concluyó.