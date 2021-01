Los hoteles, en su peor hora: más de 180 alojamientos en venta sólo en Capital y anticipan ola de cierres de acá a marzo

La ausencia de turistas, sumado a la quita de los ATP y la disparada de los costos, complica a todo el sector. La mejora no sería este año

Los hoteles de la Ciudad transitan su peor momento en décadas pero el declive, dado el nulo escenario de actividad y la proliferación de los contagios con Covid-19, todavía no llegó a su final. Tras enfrentar un cierre por la pandemia que se prolongó por 9 meses, la salida de la cuarentena lejos estuvo de acercarles una mejoría a los alojamientos. La ausencia total de turistas, sumado al retiro de las ayudas oficiales para cubrir parte de los sueldos y el alza de los costos fijos de los emprendimientos, redundó en una catarata de hoteles que hoy se "rematan" en plataformas online de compraventa de inmuebles.

En esa dirección, iProfesional constató que sólo en sitios como Argenprop el total de alojamientos -o instalaciones que funcionaron de esa forma en los últimos meses- puestos a la venta suma 189. Y en el sector sendos referentes de la actividad dan por descontado que ese acumulado se incrementará fuerte en este primer trimestre de 2021.

En el portal en cuestión se promocionan emprendimientos ubicados en Tacuarí al 100 -barrio de Monserrat- a un valor de 1,9 millones de dólares, instalaciones en Congreso a 6,4 millones en la misma moneda, u opciones del mismo rubro enclavadas en Retiro por 2,8 millones, siempre en divisa estadounidense, por mencionar algunos ejemplos.

Palermo, San Telmo, Villa Crespo, Recoleta, incluso Belgrano y Núñez, son otros de los barrios con hoteles a la venta publicados en sitios de compraventa inmobiliaria.

Consultada respecto de esta ola que crece a la par del coronavirus, Gabriela Akrabian, presidente de la Cámara de Hoteles dentro de la AHRCC, la asociación que nuclea a los alojamientos, restaurantes y bares porteños, dijo a iProfesional que esta salida masiva a la venta es consecuencia "de la crisis en la que estamos y en la que vamos a seguir estando durante 2021".

"Con respecto a los cierres, entre nuestros socios unos 18 se dieron de baja por cierre definitivo desde fines de noviembre a hoy. Sabemos que hay muchos más en esa condición pero que todavía no informaron y otros que también cerraron, pero no son socios. La situación es crítica", resumió.

"Hay muchos hoteles que cerraron porque no se está trabajando y seguramente son los que están siendo publicados en esos sitios de venta. Después hay alojamientos que están viendo cómo se pueden salvar. Después de 9 meses cerrados y con quita de los ATP para pagar parte de los sueldos, habrá un efecto dominó: de acá a marzo caerán muchos más", añadió.

Akrabian remarcó que a los hoteles de la Ciudad -75 por ciento pyme- "ya no les queda resto, no hay saldo en la cuenta ni plata alguna para subsistir". Si bien reconoció que el sector sigue manteniendo a buena parte de su personal, sostuvo que la continuidad laboral se hace cuesta arriba semana a semana.

Aunque regresó con todos los protocolos, la falta de demanda mantiene en situación de "crac" a todo el sector hotelero.

"En todo lo que tiene que ver con el personal, se está cumpliendo. Los sueldos se están pagando. Tratamos de mantener los puestos de trabajo, aunque con la doble indemnización se complica todo. Uno no quiere desvincular a la gente. Ahora, si no podés pagar ¿qué vas hacer?", se preguntó. La quita de los ATP que acercaba el Gobierno, y permitían cubrir el 50 por ciento de cada sueldo, agiganta los interrogantes en el sector.

Costos en ascenso

La directiva expuso que los hoteles siguen enfrentando enormes gastos fijos en un contexto de turismo nulo en la Ciudad. "Los costos siguen estando aunque tengas el hotel cerrado. El seguro hay que seguir pagándolo. El service a los ascensores lo tenés que seguir haciendo. Lo mismo para las calderas o el mantenimiento de la red de incendios. Si no hacés mantenimiento y alguien va a revisar, se genera un problema grave", detalló.

Para luego añadir: "Con Internet ocurre que no lo podés cortar, porque si luego querés abrir tenés que esperar un o mes o dos para que te conecten. Lo mismo pasa con el cable. Todo es una complicación enorme para el sector. Y no vemos que esto vaya a mejorar".

El sector carece de caja para enfrentar los costos fijos y peligran miles de puestos de trabajo.

En diálogo reciente con iProfesional, y a tono con estas palabras, Ariel Amoroso, titular de la AHRCC, también expuso el escenario dramático en el que están inmersos los hoteles porteños.

"Los (hoteles) que están abiertos, no lo están en su totalidad sino que tienen en funcionamiento un piso, a lo sumo dos. Previo a la pandemia la Ciudad contaba con 1.100 hoteles. Hoy los que están nuevamente funcionando no llegan al 7 por ciento de la oferta total de Buenos Aires", expuso a fines de diciembre.

"Prácticamente no hay fuentes de demanda. Pueden llegar a recibir a algún turista fortuito. Hoy del exterior sólo pueden venir personas de países limítrofes. Pero de Uruguay no están viniendo porque el país está cerrado. Tampoco llegan de Brasil o Chile. No hay circulación interna prácticamente, porque Buenos Aires está con teatros y cines cerrados, toda la parte cultura de la Ciudad que es uno de sus grandes atractivos no está funcionando", añadió.

Amoroso comentó que, en el ámbito de la hotelería, prevén que la actividad recién comenzaría a "normalizar" sus números a partir de 2022 o 2023.