Por las nuevas restricciones por la pandemia, franquicias piden ayuda al Gobierno

La Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) publicó un comunicado explicitando su preocupación por el impacto de la pandemia en el sector

Las franquicias argentinas están preocupadas por las nuevas restricciones que se establecieron a causa de la pandemia, con cierres temprano de los locales y prohibiciones para circular.

Ante esta realidad, enviaron un pedido al Gobierno.

"Entendemos que las medidas restrictivas a la circulación son necesarias para contener la expansión de los contagios, pero es imprescindible que las mismas sean acompañadas con medidas de apoyo para hacer frente a las fuertes pérdidas que estas ocasionan en las pymes, debido a la imposibilidad o limitación de realizar sus actividades", detallaron desde la asociación.

Preocupación por el impacto de la pandemia en varios negocios.

Entre las medidas pedidas, la AAMF reclama apoyo directo al sector por parte del Gobierno nacional mediante la ampliación de los aportes Repro, de ayuda a empresas, y la flexibilización de sus condiciones de acceso.

Además, piden créditos a tasa cero, moratoria de deudas impositivas, reducción de cargas sociales y restitución del artículo 841/01.

Para los gobiernos provinciales y la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, la AAMF reclama exención de impuestos a los ingresos brutos y exención del impuesto provincial. A los gobiernos municipales piden por su parte la exención del impuesto ABL.

Diversidad de franquicias

En el universo de las franquicias existen distintas posibilidades para todo tipo de bolsillo. Una de ellas son las denominadas "low cost" que, aún en medio de la pandemia, supieron prosperar y expandirse. Principalmente relacionadas con los rubros del consumo masivo, gastronomía y estética, este tipo de inversiones puede demandar menos de u$s20.000 y ofrece el recupero en el plazo de un año, con una rentabilidad que puede rondar los $200.000 al mes.

Según un informe de la consultora en franquicias Lepus, durante el año pasado distintas marcas "low cost" se expandieron pese a la pandemia. Otras, por su formato, debieron reconvertirse para seguir prosperando. Son los casos, por ejemplo, de la tienda para el cuidado de uñas "Nifty", los batidos "Mahalo", las papas fritas en cono "Crispy", la tienda de verduras orgánicas "No cualquier verdura" y el candy shop "Melosos", entre otras.

Varias franquicias reclaman ayuda al Gobierno.

Abrir un local de alguna de esas marcas puede demandar entre u$s15.000 y u$s20.000. "El recupero de la inversión es de no más de un año, porque son franquicias para generar una ganancia relativamente rápido. Se estima que se recupera en un año y se gana dinero en los dos siguientes", señaló a iProfesional Pablo Cappa, director de Lepus.

Acerca de la rentabilidad sostuvo: "No es raro conseguir una franquicia de este tipo que deje 200.000 pesos al mes, no es un número extraordinario. Y ganar ese dinero en relación de dependencia, no es tan fácil. Ese monto sería limpio para el franquiciado, lógicamente dependiendo de la estructura del negocio y cómo se administra. Todas estas franquicias están teniendo una rentabilidad superior a lo que sería un sueldo promedio de un profesional formado con cargos jerárquicos (gerentes, directores). Nuestro objetivo es generar franquiciados múltiples, es decir, operadores que adquieran varias franquicias".

Claves antes de invertir en una franquicia

Según estimó Cappa, el precio promedio de un alquiler para este tipo de franquicias ronda los $60.000 y $70.000 mensuales. Y, lógicamente, hay que elegir su ubicación en relación al rubro escogido.

Durante la pandemia, también se dieron muchos casos de mudanzas desde los lugares donde antes transitaba mucha gente (como, por ejemplo, el centro porteño), hacia los barrios de la Ciudad. Los negocios que ya estaban instalados en las zonas residenciales fueron, de hecho, los que mejor pudieron sobrellevar la crisis causad por el Covid.

A la hora de elegir, el experto también aconsejó "invertir en franquicias que den soporte".

"Si comprás una franquicia y no da soporte para operarlo, y tenés que bancar todo por tu cuenta, es conveniente investigar un poco y largarse solo. Para invertir en una franquicia, tiene que convenirte quedarte adentro. Hay franquicias que cobran regalías mensuales, pero para pagarla te tiene que convenir. Es decir, la pagás porque ahorro dinero con los acuerdos que tienen con los proveedores, porque concentro la compra en ellos y no tengo que atender a un montón de proveedores, que pueden demandar dos empleados más sólo para atenderlos. O porque me entregas el producto elaborado. Es decir, tiene que haber una contraprestación con la franquicia", agregó Cappa.