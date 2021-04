La mayor fabricante de empanadas del país cambia de dueños

La empresa acaba de ser comprada por Diego Baladoni, miembro de la familia propietaria de la empresa de micros de larga distancia Andesmar

La principal cadena de empanadas El Noble acaba de cambiar de dueños. Ya no formará parte de los activos de un grupo empresario liderado por Mariano Castagnaro sino que será gerenciada por integrantes de la familia propietaria de la empress de micros Andesmar.

La operación se concretó en un monto que no se dio a conocede ero que le transfiere el 100% del control accionario a Diego Baladoni, quien a su vez es actualmente uno de los principales ejecutivos de la compañía funddada por Guido Baladoni en diciembre de 1967.

"Amigos, quiero compartir con la enorme alegría de comenzar un nuevo desafío personal y profesional", comentó Diego Badaloni a través de un comunicado enviado al grupo Dircoms, de relaciones públicas.

Marca reconocida

En su carta, el empresario explica que a partir de este jueves 22 de abril se convierte en el nuevo titular de Nobles del Sur SA, más conocida como El Noble, empresa productora de panificados congelados (empanadas, tartas).

"Es una gran responsabilidad conducir los destinos de una fábrica con 200 empleados", agregó en su misiva en la cual también describe las características actuales de El Noble, como una empresa multicanal, con más de 4.000 clientes, una planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Garín, con tecnología de punta y habilitada para exportar a la Unión Europea.

El documento asegura que El Noble es una de las marcas de comida más reconocida del país y que posee una capacidad de producción de más de 100 millones de empanadas por año.

El empresario argumenta también las razones que lo llevaron a quedarse con la empresa, por entender que tiene un alto valor de marca; máxima eficiencia en el mercado de congelados y distribución; gestión simplificada; estrictos controles sanitarios y de calidad; producto congelado en fábrica y amplia actividad de presencia promocional.

Además de Castagnaro, la sociedad dueña de El Noble está compuesta por Adolfo y Rosita Drescher, ex creadores de Caro Cuore; David Stalman, ex Cacharel; el ex Puma, Walter Montagner y Daniel Cavazzani (padre de Maxi, fundador del juego Preguntados).

La marca ya tiene más de 20 años de trayectoria elaborando, distribuyendo y comercializando alimentos congelados, cuenta con una red de franquicias de más de 90 locales en distintos puntos del país en sus dos formatos de delivery y góndola.

Variedad de productos

Los productos que la marca comercializa actualmente son: empanadas, tartas, mini tartas, pizzas, pizzetas rellenas, pan de queso, paninis, tostables y bocaditos de pollo. Además los locales comercializan helados, bebidas, ensaladas, café y otros.

Tiene tiene acuerdos comerciales con las marcas que abastecen a la cadena como Bimbo, CocaCola, Nescafé, Quilmes, Frigor, etc. Y también acuerdos con socios estratégicos como: Club Personal, Pedidos Ya, Groupon, Frances Go, Clarin 365.

Tiene además acuerdos con las mayores compañías de cattering como Sodexo, Compass, y Alamar de EE.UU. Y un convenio especial con Pedidos Ya, la firma, de capitales alemanes, que realiza el delivery a los hogares desde los locales.

A la exportación a países vecinos como Chile, Brasil, Paraguay se añade haber ingresado al Corte Inglés en España y a la principal cadena de supermercados alemana.