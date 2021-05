Nace un gigante de los alimentos en Argentina: así es el ambicioso plan de negocios de la renovada Paladini

La empresa está incursionando en las góndolas locales con productos de alto valor agregado y su CEO aspira a liderar en los platos listos y congelados

La firma alimentaria Paladini es reconocida en las góndolas locales por sus tradicionales fiambres y embutidos, pero desde hace unos años comenzó un intenso camino de diversificación para sumar más productos a su portfolio, con la mirada puesta en el agregado de valor. Ese plan ya está dando sus frutos porque en las góndolas locales actualmente pueden conseguirse desde pastas frescas; tapas para empanadas y tartas; milanesas de soja; congelados y quesos, entre muchos otros ítems que comercializa con marca propia.

"Estamos trabajando en nuevos y fuertes lanzamientos asociados a las proteínas cárnicas que verán la luz en el corto plazo y que se sumarán a la amplia gama de alimentos que lanzamos en los últimos años. Nuestro objetivo es seguir creciendo en el negocio de los alimentos y que la marca Paladini sea mucho más que fiambres y embutidos", contó en diálogo con iProfesional, Pablo Paladini, CEO de la compañía.

La empresa que tiene su base de operaciones en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó a delinear este proyecto dentro de su plan estratégico que tiene como meta el 2023, cuando cumplirá su 100º aniversario.

"En todos estos años hemos tenido marchas y contra marchas, teniendo en cuenta siempre las necesidades de los consumidores y por supuesto los avatares de la economía argentina, de todas formas el objetivo de diversificación siempre estuvo claro. Con orgullo hoy tenemos mayor presencia en las góndolas con productos de alto valor agregado y marca propia. La idea es siempre expandirse con alimentos que sean complementarios o que sigan una línea respecto a las materias primas que producimos", explicó Paladini.

La firma también está avanzando en el camino de los productos saludables y sus últimos lanzamientos fueron el jamón cocido bajo en sodio y salchichas reducidas en grasas y sodio, ante una real necesidad que actualmente están mostrando los consumidores.

"En este segmento también prevemos lanzar nuevos productos en el corto plazo, pero siempre respetando el sabor y la calidad de la marca Paladini. Cada alimento que llega a la góndola tiene atrás un fuerte trabajo de desarrollo y entre nuestros objetivos también se encuentra en continuar bajando la cantidad de sodio de todos nuestros productos", adelanta el empresario.

Paladini no ve el futuro de la empresa alimenticia asociado a alimentos secos o de almacén sino todo lo contrario: el anhelo es ofrecer en las góndolas de los supermercados platos listos, congelados y que con solo hornear o calentar solucionen una comida. "El proyecto es ambicioso, pero ya está en marcha, es solucionarles la vida a los consumidores e implementar el modelo que hoy se ve en Europa y Estados Unidos, platos de calidad, congelados y a precios accesibles", agregó el directivo de la compañía.

También locales propios

Paladini también ha avanzado en otro segmento y es el de la llegada directa al público a través de locales propios en donde ofrece picadas de fiambres y quesos listas para consumir. La empresa tiene tres locales propios y por el momento no plantea una gran expansión en este rubro por un claro motivo: "No queremos competir con los supermercados, que claramente son un aliado estratégico de nuestro negocio. Buscamos estar cerca del público y los locales de picadas nacieron justamente por un planteo de los consumidores. Lo cierto es que es un negocio que funciona, pero lo vemos nada más que como un complemento nuestros esfuerzos y fuertes inversiones están ligados a la distribución en supermercados, almacenes, etcétera", explicó el CEO de la empresa.

Argentina: desafíos y oportunidades

La empresa también exporta carne de cerdo, principalmente a China y en segundo lugar a Rusia. En el primer mercado la Argentina tiene mucho potencial para crecer, pero según detalla Paladini hacen falta inversiones para que crezca el stock local. "Nuestra empresa exporta sin intermediarios y por nuestro volumen de producción conseguimos abastecer periódicamente a este destino, pero lo cierto es que si Argentina se lo propusiera podría exportar cinco o seis veces más, pero claro, hacen falta millonarias inversiones, que no están llegando", sostuvo.

A modo de cierre, el empresario, quien se muestra como un apasionado de los negocios y con un fuerte espíritu patriótico, no duda en afirmar: "Yo amo a la Argentina, no podría jamás emigrar y respeto profundamente a quienes lo hacen. Para mi es muy importante mi país, pero también me duele como empresario, y más como ciudadano, lo que estamos atravesando y no hablo de la crisis económica. Hemos pasado muchas crisis, el problema de fondo es que ya nadie confía en nosotros. Es inviable que cada vez que asume un nuevo Gobierno, sea de la bandera política que sea, destruya todo lo que hizo el anterior. Falta una mirada a largo plazo y no solo de la clase política sino también de la justicia y de los empresarios. Paladini va a seguir invirtiendo para crecer pero me suena terrible que muchas inversores prefieran otros países de la región por sobre la Argentina, cuando todavía hay tanto potencial de desarrollo".