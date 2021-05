Otro ministro, en la mira del kirchnerismo duro por una caja de u$s200 millones anuales

Por su postura a favor de mantener concesionada la Hidrovía, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, fue apuntado por el sector que lidera CFK

Luego de la avanzada, que todavía no finalizó, contra Martín Guzmán, ahora el kirchnerismo le apunta a otro miembro del Gabinete del presidente Alberto Fernández que no forma parte de la estructura ideológica que lidera Cristina Fernández de Kirchner.

Así como el ministro de Economía quedó marcado por su intención de echar, sin suerte, a uno de los referentes del mundo K dentro del área energética como es Federico Basualdo, su par de Transporte también quedó expuesto por haber osado opinar sobre el futuro de la Hidrovía, codiciada por los kirchneristas que impulsan la idea de estatizar la autopista marítima más importante del país.

Con pocos días en su cargo, Alexis Guerrera hizo pública su opinión en diálogo con la señal de noticias C5N, tratando de quitarle trascendencia al debate generado sobre el futuro de esta concesión.

"No quisiera, a pesar de que hace horas que soy el Ministro, sumarme a la dramatización de la Hidrovía", dijo el funcionario a un periodista del canal oficialista. Y agregó: "Puede haber distintas posturas sobre qué hacer o qué modalidad tomar con respecto al futuro de la Hidrovía. Hay que desarrollar un proyecto que contemple el transporte fluvial marítimo para los próximos 30 o 40 años".

Guerrera manifestó su pensamiento en la Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández le tomó el juramento antes de asumir su nuevo cargo. Allí también anticipó que el objetivo "no es ir por el camino de la estatización".

Su mirada no cayó bien entre los mismos referentes del ultrakirchnerismo que se dedicaron a denostar la figura de Martín Guzmán y anticipar que el titular de la cartera económica "tiene el boleto picado" por haberse metido con uno de los funcionarios de su área más cercano a Máximo Kirchner y al Instituto Patria.

En el caso de Guerrera, los voceros de la avanzada contra el sucesor de Mario Meoni fueron dos personalidades de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner como son Alicia Castro y Hebe de Bonafini.

Ambas postulan la estatización de la Hidrovía, cuya concesión fue prorrogada por el Gobierno por 90 días con la intención de preparar en ese lapso los pliegos para convocar a una nueva licitación pública internacional.

Guerrera junto a su antecesor, Mario Meoni

Licitación en veremos

Guerrera defiende la estrategia de mantener la Hidrovía en manos privadas como hasta ahora, donde es operada por el consorcio empresario que comparten la firma belga Jan De Null y el grupo local Emepa.

Es decir, confirmar el mantenimiento de un sistema de operación privado, como el que tiene en la actualidad, y como el que rechazan algunas agrupaciones políticas y gremiales que entienden que la ruta fluvial por donde pasa el 80% del comercio argentino con el mundo debe quedar en manos del Estado.

Si bien las dos posturas son discutidas en el seno del Consejo Federal de la Hidrovía, ni Alicia Castro ni Hebe de Bonafini forman parte de este grupo público de discusión creado por orden del Presidente Fernández.

De todos modos, tanto la ex embajadora en Venezuela y la titular de Madres de Plaza de Mayo criticaron duramente al ministro Guerrera. A través de una carta firmada por Hebe de Bonafini se lo acusó al ministro de Transporte de haber "degradado y subestimado al querido pueblo al que pertenezco diciendo que no sabía nada de la Hidrovía y que no está preparado para ningún reclamo".

La referente de Madres de Plaza de Mayo lamentó la designación de Alexis Guerrera en el Ministerio de Transporte

La carta fechada este pasado 4 de mayo y recuerda una anécdota de Bonafini cuando, hace 25 años, visitó las orillas del Río Paraná a partir de la invitación de Edgardo Quiroga, quien le mostró "cómo la empresa Cargill ya en esa época nos robaba el cereal en nuestras narices".

"Vi la costa encadenada, y cómo el trigo que caía en las calles se lo comían las ratas y los pájaros. Y ya en esa época gente como usted no permitía que niños pobres lo juntaran para comerlo ellos" acusa Bonafini desde la misiva.

"Ministro: nosotros, el pueblo que usted cree que no sabe y no puede saber nada, salió en el año 1945 a apoyar a Perón, puso el cuerpo contra el Fusiladora en 1955, y en 1977 salimos las Madres a poner el cuerpo contra los milicos. Y millones de trabajadores salieron siempre que fue necesario. Claro, usted no vio, no sufrió, no escuchó porque estaba preparándose para ser lo que es hoy: un hombre que nunca escuchó, nunca vio, nunca sufrió una topadora que le pasara cerca", agrega la carta.

Bonafini se despide con una dura frase contra Guerrera que puede ser tomada como la posición global del ultra kirchnerismo sobre la figura de Guerrera.: "Me despido lamentando que usted ocupe ese ministerio habiendo tantos políticos probos para ese cargo".

Pero la avanzada no se frenó en esa carta de la titular de Madres de Plaza de Mayo y que se vincula a la decisión del ministro de sostener la privatización de la Hidrovía que representa un negocio de casi u$s200 millones anuales.

También se sumó a las críticas Alicia Castro, que además de haber sido el vínculo K con el gobierno de Venezuela fue embajadora en el Reino Unido y exdirigente gremial de Aeronavegantes.

Desde sus redes sociales acusó al ministro militante del Frente Renovador de Sergio Massa-de "subestimar" a los argentinos con sus palabras sobre la Hidrovía. "Es lamentable que ministros de un gobierno popular apuesten a la ignorancia del pueblo. @AlexisGuerrera deberá aprender que políticos ejemplares como la entrañable @AlciraArgumedo han dedicado su vida a esclarecer y empoderar al pueblo, para liberarlo de opresores y ladrones" postuló en su cuenta de twitter. Y agregó que " Esto NO es una buena noticia. El comercio exterior privatizado -"concesión Hidrovía S.A." fuente probada de evasión y contrabando- y el gobierno @alferde a contramano de las legítimas demandas del pueblo que lo eligió",

Otro dirigente aliado al Frente de Todos que puso reparos a la decisión de mantener la Hidrovía concesionada fue el diputado nacional Juan Carlos Alderete.

El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) reclamó estatizar la ruta fluvial "para generar más empleo y producción", dejando también en evidencia los cortocircuitos internos del gobernante Frente de Todos por la Hidrovía se agudizan en medio del conflicto por la suba de tarifas y la posible salida del Gobierno de Martín Guzmán.