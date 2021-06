Faltan desde neumáticos hasta comida para mascotas: insólita escasez por cuidado de dólares

La imposibilidad de acceder a determinados productos se acrecienta semana a semana y complica a varios sectores. Los productos que brillan por su ausencia

La decisión oficial de demorar algunas importaciones como estrategia para amortiguar la falta de dólares sigue afectando a diversos sectores.

En las últimas semanas agudizó el faltante de neumáticos y autopartes, pero el desabastecimiento no se acota únicamente a esos segmentos: también empezaron a escasear determinados artículos para la construcción e, incluso, no se consiguen algunas marcas y productos del segmento mascotas.

La escasez de neumáticos en particular comenzó a añadirle otro dolor de cabeza al agronegocio. El problema encendió luces rojas en el tablero de los sojeros y los fabricantes de maquinaria agrícolas, quienes advirtieron que la nula disponibilidad del accesorio tendrá efectos sobre las cosechas.

"El sector depende mucho de la importación. El 80 por ciento de los artículos y repuestos que se venden en Argentina son importados, del Mercosur o extrazona, o son nacionales, pero con una alta integración de componentes traídos desde afuera", dijo al respecto José Armando Giordano, titular de la cordobesa Cámara de Empresarios de Repuestos Automotor y Afines (CERAC).

"El faltante responde a que, para fabricar neumáticos en Argentina, se requiere una serie de insumos y muchos de estos insumos son importados, no tienen fabricación nacional. Los tres fabricantes locales tienen dificultades para girar divisas, para importar estos insumos", afirmaron directivos de la misma entidad.

Ya en lo que hace a los particulares, comerciantes y automovilistas consultados por iProfesional remarcaron el faltante de productos de marcas como Dunlop. "Todas las marcas importadas están con problemas de abastecimiento", comentó un comercializador porteño.

"Hay faltantes en muchos segmentos de neumáticos. Hay desabastecimiento de neumáticos en el transporte, hay faltante de neumáticos agrícolas, de turismo en general para autos comunes", agregó Leandro Ingelmo, otro directivo clave de las entidades del rubro.

Desde FADEEAC, la organización que nuclea al transporte de carga, afirmaron que el desabastecimiento de gomas incluso pone en riesgo la actividad comercial y la logística en general.

"Tenemos un problema con los insumos del transporte. Nada tiene precio, neumáticos no hay. Pasó a ser un problema de seguridad vial porque si las cubiertas se desbandan pueden producir un accidente. Y muchas veces se usan los neumáticos hasta el extremo de su vida útil por la falta de recambio", describió Roberto Guarnieri, titular de la entidad.

En FADEEAC señalan que, hoy por hoy, muchas empresas del país se ven obligadas a recapar los neumáticos cuando tienen una avería. Y que "ello se convierte en un potencial problema de seguridad vial".

Tampoco se consiguen autopartes. Así, y en cuanto a piezas y accesorios, baterías, artículos basados en cobre, sistemas de arranque, son algunos de los productos que sufren una demora cada vez más amplia.

La escasez de neumáticos complica a automovilistas y sectores productivos en general.

Faltantes en la construcción

Desde el ámbito del ladrillo, Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y socio en Arquitectonika, sostuvo ante iProfesional que las complicaciones para dar con insumos y materiales provenientes del exterior se multiplicaron durante las últimas semanas.

Desde artículos de iluminación hasta variedades de pinturas, e incluso sendas líneas de grifería, la escasez predomina para malestar de un rubro que enfrenta desde la caída sostenida en la compraventa hasta las renovadas limitaciones para avanzar con las obras en marcha.

"Falta una reposición masiva de productos importados. Hoy lo único que se puede comprar es aquellos que los corralones, ferreterías o comercios del sector mantienen como último stock. La diferencia con el año pasado es que antes te decían que en alrededor de un mes te solucionaban la falta de un insumo. Ahora directamente te dicen que no pueden prometerte la reposición", aseguró.

"Hay un desabastecimiento fuerte en todo lo que es iluminación. El inconveniente grande es que no hay producción local: todo viene de afuera. Hoy resulta imposible poder comprar una cantidad grande de artefactos. Tenés que ir distribuidor por distribuidor", añadió.

López sostuvo que, ante la consulta, los proveedores reconocen que el faltante responde a trabas vigentes para la importación.

"Los containers no entran o, en todo caso, cuando entran después hay demoras. A los proveedores importantes no les están entregando los productos. Algunos te dicen que trates de buscar otras líneas porque mucho de lo disponible el año pasado no se podrá volver a conseguir", dijo.

López destacó el faltante de pinturas y pigmentos. Y también dificultades para conseguir grifería, porcelanatos y revestimientos. "En grifería, para un emprendimiento nuevo, no encontrás una línea completa para colocar. Los proveedores no tienen determinadas duchas o, si la tienen, no te pueden garantizar un bidet de la misma línea. Lo mismo pasa con los lavatorios", afirmó.

El desarrollador y titular de la SCA sostuvo que el faltante es tal que en Arquitectonika "pusimos una persona a que solamente se ocupe de buscar y ubicar productos". Según López, "hasta rastreamos insumos por Mercado Libre".

Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) estableció restricciones a las importaciones de una serie de productos, con una extensión de hasta 180 días para que las empresas pudieran hacerse de las divisas necesarias para cubrir la operatoria. La medida tuvo como objetivo principal el cuidado de las reservas.

Desde abril del año pasado a esta parte, las importaciones comprenden sólo aquellos elementos que la aduana considera esenciales en el marco de la emergencia sanitaria.

La instrucción 2/20 establecida al inicio de la pandemia fijó una serie de rubros habilitados, además de argumentar que el movimiento restringido de mercaderías apunta a resguardar la salud del personal de control.

La falta de insumos complica el cierre de los proyectos en desarrollo.

Insólito: mascotas afectadas

El escenario de desabastecimiento de importados es tal que, para exponer otro caso singular, en el último bimestre incluso de intensificó la falta de disponibilidad de determinas variedades de alimentos para mascotas.

Una de las compañías que atraviesan esta complicación cada vez más evidente es Royal Canin. Consultados por este medio, agentes de venta de la marca reconocieron el faltante de productos específicos para perros y gatos.

"Es un problema ajeno a la empresa, pero la realidad es que no podemos poner varios productos en góndola. Las versiones húmedas vienen del exterior y son los que más faltan. Pero también ocurre con los que se producen en Argentina dado que las materias primas para su elaboración son importadas. Es el caso de las líneas secas", dijo a iProfesional una fuente interpelada.

"Los productos especiales como gastrointestinales o hepáticos, de control de peso, están sin stock desde hace 10 días. Restricciones y trabas a la importación son las cuestiones que inciden", agregó.

A tono con esto, desde distribuidores mayoristas consultados por este medio reconocieron que el abastecimiento de determinadas líneas se redujo al menos 50 por ciento en esta etapa del año.